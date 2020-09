Divadlo Jonáša Záborského pripravuje muzikál Jesus Christ Superstar

Prešov 30. septembra (TASR) - Pri príležitosti 50. výročia vzniku muzikálu Jesus Christ Superstar Divadlo Jonáša Záborského v Prešove pripravuje jeho premiéru. Ako na stredajšej tlačovej konferencii informovalo divadlo, premiéra je plánovaná na 13. novembra. V súvislosti s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu však nevedia, či sa im ho podarí odohrať v stanovenom termíne.



Podľa režiséra Michala Náhlika muzikál prináša do divadla v prvom rade svetlo. "Či už to vezmeme ako metaforu alebo energiu. Pre nás je to nielen, s veľkou pokorou, výzva, ale aj veľký dar a šanca. Kto ho nepozná, ja verím, že si ho obľúbi, lebo je to naozaj geniálne napísaná hudba," uviedol Náhlik.



"Odkedy som sa dozvedel, že budem hrať Ježiša, zrejme už asi nikdy v živote väčšiu postavu nedostanem. Podriadil som tomu celý svoj život. Moja rodina má so mnou utrpenie. V divadle trávim veľmi veľa času, zodpovedne sa pripravujem," povedal herec Filip Lenárth.



Na margo opatrení, ktoré určujú maximálny počet 50 ľudí v divadle, riaditeľ Divadla Jonáša Záborského, Ján Hanzo, povedal, že je lepšia možnosť hrať, ako nehrať vôbec.







"Ak budú opatrenia trvať, budeme premiéru posúvať s tým, že to doskúšame a budeme udržiavať všetkých zúčastnených v kondícií," povedal riaditeľ divadla.