Divadlo Jonáša Záborského očakáva výpadok v príjmoch 300 000 eur

Prešov 28. mája (TASR) – Divadlo Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove očakáva v súvislosti s koronakrízou výpadok v príjmoch približne 300 000 eur. V období pred zatvorením divadla dohrali premiéry troch divadelných hier, ďalšie už nestihli. V aktuálnej sezóne ešte plánujú hrať a v auguste sa začne nová divadelná sezóna.



"Stihli sme odohrať premiéry troch hier - Šteňa, Sugar a Misery. Zostali nám tri premiéry, ktoré sme už nestihli. Sú to Ťapákovci, kde sme museli zastaviť skúšanie dva týždne pred premiérou, Kráľova reč a rozprávka Medovníkový domček. Celkovo bolo zrušených 131 predstavení a iných akcií, ktoré sme mali," uviedol riaditeľ DJZ Ján Hanzo.



Koronakríza im spôsobí výpadok v príjmoch vo výške približne 300.000 eur. Ide o tržby, ktoré sú podľa riaditeľa prioritne určené na tvorbu a prevádzku.



"Musíme si poradiť bez nich. Verím, že v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom (PSK) a príspevkom, ktorý máme, dokážeme zabezpečiť základnú prevádzku tak, aby sme mohli začať fungovať od septembra naplno," skonštatoval Hanzo.



"Okrem priamych príjmov, ktoré máme z našich predstavení, divadlo funguje aj ako kultúrny priestor a je tu množstvo podujatí, ktoré spoluorganizujeme alebo prenajímame priestor," doplnil riaditeľ divadla.



Sezónu 2020/2021 nezačnú 2. septembra, ale o mesiac skôr 3. augusta, aby mohli začať skúšať a začiatkom septembra odohrať premiéru hry Ťapákovci.



"Veľmi sa na to tešíme, lebo je to dramatizácia na objednávku nášho divadla. Predstavenie bude v šarištine. Potom by sme na veľkej scéne chceli uviesť v premiére rozprávku Medovníkový domček. Zatiaľ je to plánované na 6. septembra. Veľmi sa tešíme, že sa nám podarilo získať autorské práva na muzikál Jesus Christ Superstar a jeho premiéru plánujeme na november. Dňa 19. februára 2021 uvedieme oceňovanú komédiu britskej autorky Laury Wade - Doma, som miláčik! Sezónu 2020/2021 by sme mali v máji ukončiť premiérou Sluha dvoch pánov," povedal umelecký šéf divadla Michal Náhlik s tým, že v aktuálnej sezóne plánujú v júni ešte odohrať Zbabranú hru.



"Samozrejme je to náš plán. Vychádza z toho, že vývoj situácie na Slovensku, čo sa týka koronavírusu, je dobrý. Dochádza k postupnému uvoľňovaniu a veríme, že v priebehu júla dôjde už k úplnému zrušeniu obmedzení," povedal Hanzo. V divadle platia protiepidemické opatrenia a rovnako hercov testovali na COVID-19.