Do evidencie pamätihodností Prešova pribudnú dve pamiatky

Prešov 23. októbra (TASR) - Hrob s náhrobníkom biskupa Jozefa Gaganca na mestskom cintoríne a tiež vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v Prešove pribudnú do evidencie pamätihodností mesta Prešov. Prešovskí mestskí poslanci o tom rozhodli na svojom stredajšom rokovaní. Počet pamätihodností stúpol spolu s novými dvoma na 62.



"Bolo viacero návrhov. Komisia dôkladne zvažovala, čo všetko by tam mohlo byť. Pribudol cintorín z prvej svetovej vojny, ktorý je na takzvanom veľkom cintoríne, a zároveň pribudol hrob gréckokatolíckeho biskupa Gaganca, spoluzakladateľa Matice slovenskej. Značí to, že tieto hroby budú zapísané do zoznamu pamätihodností. Tieto hroby a hrobové miesta si zaslúžili našu úctu," uviedol viceprimátor mesta Prešov Peter Krajňák a doplnil, že sa budú zaoberať i návrhom na zápis Kamennej bane v lokalite za Kalváriou a rovnako aj vojenským hrobom.



Mesto podľa Krajňáka aktuálne pracuje na zápise pamätihodnosti do digitálnej mapy v rámci webového portálu. Táto iniciatíva má nadviazať na vytvorenie mapy pamätihodností v priestoroch mestského úradu.



"To bol prvý krok pri rekonštrukcii radnice päť rokov dozadu, aby sme ich reálne mali vyznačené. Cieľ mesta je dostať k nim aj návštevníkov, pretože turizmus týkajúci sa návštev hrobov je nová téma, ktorá sa najmä v západnej Európe veľmi rozšírila. Čiže chceme urobiť digitálnu mapu, aby sa návštevníci veľmi rýchlo a efektívne dostali na všetky hrobové miesta," priblížil Krajňák.



Na obnovu hrobov mestskí poslanci v tohtoročnom rozpočte vyčlenili 5000 eur. Ako povedal Krajňák, opravili za ne hrob obetí bombardovania mesta z roku 1944 a označili hrob prvého prešovského profesionálneho fotografa Karola Divadla. V najbližšom čase plánujú pri oboch vstupoch na mestský cintorín osadiť informačnú tabuľu s osobnosťami, ktoré sú tam pochované.



V evidencii pamätihodností má mesto od roku 2009 zapísaných celkom 62 pamätihodností. Z nich je 30 hmotných nehnuteľných, 19 hmotných hnuteľných a 13 nehmotných.