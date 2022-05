MILUJEM SVOJE MESTO:Do festivalu sa zatiaľ zapojilo 1378 dobrovoľníkov

Prešov 26. mája (TASR) – Do festivalu priateľstva a dobrovoľníckej činnosti s názvom Milujem svoje mesto sa doteraz zapojilo 1378 ľudí. Snažia sa o skrášlenie mesta na 33 stanovištiach. Festival sa v Prešove koná od pondelka a potrvá do soboty (23. - 28. 5.).



"Každoročne sa nám zapája viac ako 1000 dobrovoľníkov, ktorých koordinuje niekoľko desiatok koordinátorov. Vždy sa podarí mesto vyčistiť, aj lokality, ktoré sa bežne pravidelne neudržiavajú, takže im patrí veľká vďaka. Ťažko dnes vyčísliť, o akú sumu prác ide, ale po skončení akcie sa, samozrejme, vyhodnotí aj množstvo práce, zodpovedajúce možno úspore, ktorú mesto nemuselo vynaložiť na upratovanie práve tým, že pomohli prevažne mladí ľudia," uviedla vo štvrtok počas zhodnotenia festivalu primátorka Prešova Andrea Turčanová.



Od pondelka sa do podujatia zapojilo 1378 dobrovoľníkov na 33 stanovištiach a 25 koordinátorov. Rovnako je zapojených 25 inštitúcií.







"V každej mestskej časti je nejaká práca. Keď sme začínali tento projekt, tak sme na zastupiteľstve predstavili tento projekt a poprosili sme aj poslancov o pomoc a nahlásenie nejakých inkriminovaných miest, ktoré je potrebné upratať. Spolupráca sa rozvinula, niektorí poslanci sa zapojili, nadiktovali nám miesta, kde títo študenti aj dnes brigádujú," doplnil spoluorganizátor podujatia z platformy Kresťania v Prešove Gabriel Paľa.



Festival má podľa jeho slov budovať vzťah k tomu, čo majú ľudia okolo seba, k prírode, ako aj k práci. Mesto ho organizuje pravidelne od roku 2017, výnimkou bol pandemický rok 2020, keď sa nekonal.