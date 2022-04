Do Krajskej geografickej olympiády sa zapojilo 223 žiakov

Prešov 8. apríla (TASR) - Viac ako 200 žiakov stredných škôl a druhého stupňa osemročných gymnázií v Prešovskom kraji si zmeralo svoje sily v rámci 50. ročníka krajského kola súťaže geografickej olympiády. Na podujatí aj tento rok participovala Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity (PU) v Prešove. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.



Pre stredné školy sa olympiáda organizuje každý rok v troch kolách – školskom, krajskom a celoštátnom, v troch kategóriách - A, B, Z.



"V krajskom kole kategórie A žiaci vypracovávajú prácu alebo poster na zvolenú tému z regionálnej geografie sveta, kategória B sa orientuje na geografiu Slovenska a v kategórii Z sa súťaží riešením úloh formou vedomostného testu. Do celoštátneho kola postupujú dvaja najlepší žiaci z kategórie A, dvaja z kategórie B a štyria z kategórie Z, teda za kraj spolu osem žiakov," priblížila Monika Ivanová z katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky.



Vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 sa aj tento rok testová časť krajského kola konala v online prostredí.



Do krajského kola v kategórii A a B zaslali svoje práce desiati žiaci zo siedmich škôl Prešovského kraja. V kategórii Z súťažilo 213 žiakov z viac ako 27 škôl.



"Víťazom v kategórii A sa stal Boris Kovalík, v kategórii B Nina Anna Hliboká, obaja z Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove. V kategórii Z vyhral Martin Tulenko z Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove. Ďalšími postupujúcimi sú Sára Barloková z Gymnázia Kukučínova v Poprade, Nina Macejová z Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove, Adam Kačmár, Adam Šima a Daniela Jurčišinová z Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove," uviedla Polačková.



Všetci menovaní postupujú do celoštátneho kola geografickej olympiády. Najúspešnejší súťažiaci následne postupujú na Medzinárodnú geografickú olympiádu (iGeO), tento rok organizovanú v Paríži. Slovensko sa na Medzinárodnej geografickej olympiáde zúčastnilo 13-krát a odnieslo si tri zlaté, štyri strieborné a šesť bronzových medailí.