Do prešovských materských a základných škôl nastúpilo 4590 detí

Prešov 3. júna (TASR) – Do 31 mestských materských a základných škôl (ZŠ) v Prešove nastúpilo v pondelok (1. 6.) 4590 detí. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



Ako povedal, mesto otvorilo všetkých 19 materských škôl (MŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, aby dokázalo prijať čo najväčší počet detí a uľahčiť tak situáciu rodičom, ktorí s nimi museli zostať desať týždňov doma.



"Plne chápeme neľahkú situáciu, v akej sa ocitlo množstvo rodičov, a otvorenie MŠ považujeme za dôležitý krok aj vo vzťahu k naštartovaniu ekonomiky v regióne, pretože mnohí rodičia sa až teraz môžu vrátiť späť do práce. V neposlednom rade sme prihliadali aj na to, že záujem zo strany rodičov o umiestnenie detí do škôlok k 1. júnu prekračoval kapacitné možnosti našich MŠ, keďže sme museli splniť podmienku maximálneho počtu detí 15 v skupinkách," povedal Tomek.



Z celkového počtu 2538 škôlkarov spomenutých 19 MŠ prijalo od začiatku júna z kapacitných dôvodov len 1230 detí. Podľa Tomeka aktuálne vyhodnocujú údaje z MŠ a v najbližších dňoch vyčíslia výšku výpadku na poplatkoch.



"Pomohlo nám však opatrenie zo strany štátu, vďaka ktorému za zamestnancov MŠ nemusíme odvádzať odvody minimálne za mesiac apríl. Okrem toho očakávame avizovanú finančnú dotáciu pre škôlky z rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny," dodal Tomek.



Do 12 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nastúpilo 3360 žiakov z celkového počtu 4050, ktorí v školskom roku 2019/2020 navštevujú prvý až piaty ročník.