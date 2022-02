Do nových mestských bytov v Prešove sa čoskoro nasťahujú obyvatelia

Prešov 22. februára (TASR) - Mesto Prešov odkúpilo 36 novopostavených bytov na Bajkalskej ulici, ktoré budú slúžiť ako mestské nájomné byty. Prví záujemcovia, ktorí budú spĺňať podmienky zadefinované vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) mesta, by sa do nich mohli nasťahovať koncom jari. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



Mestské nájomné byty sú súčasťou dvoch novopostavených bytových domov na Bajkalskej ulici. K dispozícii je aj 36 nových parkovacích miest.



Naposledy boli v Prešove odovzdávané nájomné byty v lokalite Antona Prídavka koncom roka 2018. Spolu s ostatnými lokalitami vrátane nových bytov má tak mesto v súčasnosti vo vlastníctve 524 nájomných bytov.



"Verím, že novopostavené nájomné byty na Bajkalskej ulici privítajú svojich prvých obyvateľov do konca apríla 2022. Okrem toho sú na tejto ulici ďalšie dve nedokončené bytovky, v ktorých je 24 bytov. Tie chceme taktiež získať do vlastníctva mesta," uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.



Mesto Prešov odkúpilo byty na Bajkalskej ulici v celkovej hodnote 2.696.600 eur. Z toho 257.990 eur zaplatilo mesto z vlastných zdrojov a 1.526.540 eur prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Ďalších 912.070 eur z celkovej sumy tvorí dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR.



Podmienky získania mestského nájomného bytu budú zadefinované vo VZN, ktorým sa mestskí poslanci budú zaoberať 6. apríla. Predpokladané nájomné pri jednoizbovom byte sa bude začínať približne od sumy 170 eur a pri dvojizbovom byte približne od 240 eur.



Nájomné byty budú prideľované na základe poradovníka po splnení podmienok stanovených vo VZN. Radnica odporúča záujemcom o nájomný byt v spomenutej lokalite sledovať webstránku mesta Prešov, kde nájdu informácie o možnosti podania žiadosti.