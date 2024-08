Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry navštívilo 3400 ľudí

Prešov 1. augusta (TASR) - Takmer 3400 ľudí navštívilo v prvom polroku tohto roka dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry (DICRK) Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK) v Prešove. Ako TASR za knižnicu informovala Renáta Šmidová, témou bol aj holokaust Rómov.



Ako povedala, v noci z 2. na 3. augusta 1944 pri likvidácii najväčšieho koncentračného tábora pre Rómov v Auschwitz-Birkenau zahynulo takmer 3000 rómskych mužov, žien a detí. Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny zahynulo v Európe viac ako 300.000 Rómov.



"Tento rok si pripomíname 80. výročie týchto udalostí. Téme holokaustu Rómov sa od roku 2013 venuje aj ŠVK v Prešove prostredníctvom DICRK," uviedla Šmidová s tým, že pri príležitosti spomienky na obete rómskeho holokaustu otvorí knižnica v auguste dve výstavy a pripravuje aj podujatie pre verejnosť v rámci cyklu Živé knihy.



"Od augusta 2023 do augusta 2024 sme v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom realizovali výstavy obrazov Jozefa Feča s témou rómskeho holokaustu v kultúrnych a vo vzdelávacích organizáciách kraja," povedal vedúci DICRK Roman Čonka s tým, že sa uskutočnili v siedmich organizáciách kraja.



Posledná výstava sa uskutoční v auguste 2024 v priestoroch Podtatranskej knižnice v Poprade. Pre návštevníkov centra mesta Prešov bude v auguste dostupná digitálna výstava obrazov v takzvanej Window Gallery.



Spolu s ďalšími partnerskými organizáciami a školami výstavu obrazov doteraz navštívilo vyše 2400 návštevníkov. Od januára do júla 2024 pritom dokumentačné centrum navštívilo spolu už takmer 3400 návštevníkov.



Dokumentačné centrum v rámci svojej činnosti vytvára digitálne kultúrne objekty, ktoré zverejňuje na vlastnom portáli www.portalsvk.sk a takisto na portáli www.slovakiana.sk, ktorých obsahom je aj téma holokaustu. V prvom polroku portál knižnice navštívilo vyše 10.500 návštevníkov.



Dokumentačné centrum v roku 2020 sprístupnilo aj vzdelávaciu aplikáciu o holokauste Rómov na Slovensku vo forme virtuálnej prehliadky s názvom Ma bisteren!



"Deväť pamätníkov je možné navštíviť z pohodlia domova a virtuálne sa po pamätných miestach prejsť, položiť virtuálnu kyticu ku konkrétnemu pamätníku alebo zapáliť sviečku. Súčasťou virtuálnej prehliadky sú textové informácie o historických udalostiach k jednotlivým pamätníkom a informácie o autoroch pamätníkov," spresnil Čonka.



Prehliadka obsahuje informácie v slovenskom, rómskom a anglickom jazyku, má vlastného audio sprievodcu. Virtuálna prehliadka funguje v online aj offline režime, pomocou QR kódu je možné si ju stiahnuť do mobilu či tabletu.