Dopravný podnik v Prešove upozorňuje na bezpečnosť v MHD
Pri nastupovaní do vozidla majú prednosť cestujúci, ktorí vystupujú.
Autor TASR
Prešov 19. augusta (TASR) - Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) prostredníctvom promo videa pripomína cestujúcim, aby boli vždy obozretní a ohľaduplní k ostatným. Ako TASR informoval hovorca DPMP Vladimír Tomek, nesprávne návyky cestujúcich majú neraz vplyv najmä na bezpečnosť v mestskej hromadnej doprave (MHD). DPMP prepravil v roku 2024 takmer 38 miliónov osôb. So zvyšujúcim sa počtom prepravených cestujúcich automaticky rastie aj potreba bezpečnosti v MHD.
„Bezpečné cestovanie v MHD sa začína na zastávke. Aj pri čakaní na autobus či trolejbus platia dôležité pravidlá, a to, že na prichádzajúce vozidlo nikdy nečakáme na obrubníku na okraji zastávky a k dverám sa priblížime až keď vodič zastaví. Ak je zastávka MHD na znamenie, stojíme na viditeľnom mieste a vodičovi prichádzajúceho autobusu alebo trolejbusu včas ukážeme rukou, aby zastavil,“ povedal Tomek.
Ako vysvetlil, pri nastupovaní do vozidla majú prednosť cestujúci, ktorí vystupujú. „Keď počujeme výstražné zvukové znamenie zatvárajúcich sa dverí, za žiadnych okolností sa nepokúšame nastúpiť do autobusu alebo trolejbusu. Pred nástupom do vozidla máme pripravený cestovný lístok alebo platobnú kartu, prípadne iné zariadenie s možnosťou bezkontaktnej platby,“ uviedol Tomek s tým, že bezpečnosť je na prvom mieste počas celej jazdy v autobuse.
„Ak vo vozidle stojíme, vždy sa pritom pevne držíme tyče. V autobuse či trolejbuse nikdy nekričíme a nerušíme spolucestujúcich hlasným telefonovaním. Vo vozidle udržiavame čistotu a nikdy nekonzumujeme jedlá ani nápoje. Do vozidla nikdy nenastupujeme s elektrickou kolobežkou. Ich preprava v MHD je totiž zakázaná,“ zdôraznil Tomek.
Bezpečnosť netreba podľa jeho slov podceňovať ani po vystúpení z vozidla. „Po vystúpení z vozidla nezostávame stáť na zastávke v blízkosti dverí, aby sme neblokovali ostatných cestujúcich, ktorí potrebujú nastúpiť alebo vystúpiť. Neprechádzame cez cestu tesne pred vozidlom, ktoré stojí na zastávke, ale čakáme na chodníku, kým autobus alebo trolejbus odíde,“ doplnil Tomek.
Mnohí ľudia tieto pravidlá vnímajú podľa neho ako samozrejmosť, no niektorí cestujúci na ne zabúdajú. DPMP sa preto rozhodol pripomenúť ich všetkým, aby sa ľuďom v MHD cestovalo pohodlnejšie a príjemnejšie.
