Dopravný podnik v Prešove rozširuje možnosť bezkontaktnej platby

Prešov 6. marca (TASR) - Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) postupne spúšťa bezkontaktnú platbu kartou v automatoch na cestovné lístky v ďalších lokalitách. Celkovo prevádzkuje 81 automatov, ktoré sú rozmiestnené na 55 zastávkach MHD. Okrem štandardnej platby mincami môžu cestujúci využívať už na 18 zastávkach aj platbu kartou. Aktuálne táto možnosť pribudla na Ulici 17. novembra a DPMP plánuje v prvej polovici roka 2025 nainštalovať platobné terminály aj v ďalších siedmich automatoch. TASR informoval hovorca DPMP Vladimír Tomek.



Ako uviedol, od roku 2009 do roku 2023 v Prešove postupne pribudlo 21 nových automatov na cestovné lístky. Z pôvodných 60 automatov ich počet stúpol až na 81, pričom niektoré sú osadené aj v meste Veľký Šariš a v obciach Ľubotice, Malý Šariš a Fintice.



"Dlhé roky sa v nich dalo platiť iba mincami. Pred šiestimi rokmi však začal DPMP vo vybraných automatoch na cestovné lístky zavádzať aj možnosť platby bezkontaktnou platobnou kartou. Ako prvý tieto platby akceptoval jeden z automatov na Hlavnej ulici," povedal Tomek.



Vlani pribudla možnosť platby kartou na šiestich zastávkach - Sibírska, Vukov, Jurkovičova, Nám. Kráľovnej pokoja, Clementisova a L. Novomeského. "Do leta 2025 nainštalujeme platobné terminály do ďalších ôsmich automatov na najväčších sídliskách a v širšom centre mesta. Prvým z nich je automat na zastávke Prešovská univerzita (smer Škultétyho), kde platba kartou funguje od stredy (5. 3.)," priblížil Tomek.



Automat s novým platobným terminálom má aj nový softvér, ktorý vznikol v spolupráci výrobcom automatov a súkromnou spoločnosťou. Okrem nového typu terminálu má k dispozícii ďalšie nové funkcionality, ktoré uľahčia prácu našim servisným technikom. Platobné terminály novej generácie, ktoré generačne nahradia doteraz používané terminály, získal DPMP bezodplatne formou dotácie od súkromnej spoločnosti.



Podiel predaných cestovných lístkov, za ktoré cestujúci zaplatili v automatoch platobnou kartou, sa v uplynulých rokoch podľa Tomeka pohybuje na úrovni 22 až 23 percent z celkového počtu lístkov predaných v automatoch.