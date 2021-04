Prešovský dopravný podnik bude modernizovať vozovňu

Prešov 15. apríla (TASR) – Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) chce takmer po 60 rokoch zmodernizovať vozovňu. Vyhlásil verejnú súťaž na vyhotovenie projektovej dokumentácie na modernizáciu údržbovej základne trolejbusov a výstavbu meniarne. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



"Obstarávacia cena projektovej dokumentácie je približne 890.000 eur bez DPH. Financovanie bude zabezpečené z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra vo výške 95 percent so spolufinancovaním vo výške piatich percent z vlastných zdrojov DPMP. Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 15. mája," uviedol Tomek.



Vozovňa DPMP pochádza z roku 1962 a zodpovedá podľa jeho slov duchu doby a času vzniku. "Jej technologické vybavenie pochádza prevažne z konca 70. a začiatku 90. rokov minulého storočia. Podlaha v objektoch vozovne je vyhotovená z drevených dubových klátikov s hrubým nánosom nečistôt. Prehliadacie kanály sú hlboké iba 1,2 metra, čo komplikuje prehliadky vozidiel. V objektoch vozovne je taktiež nedostatočné osvetlenie, vstupné brány netesnia a zdviháky sú nestabilné. Vodiace koľajnice sú opotrebované časom a častým používaním," skonštatoval Tomek.



Ako povedal, samotné vypracovanie projektovej dokumentácie je preto prvým krokom k stavebnej a technologickej obnove údržbovej základne trolejbusov a výstavbe novej meniarne v areáli DPMP. "Z hľadiska rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Prešove môže ísť o kľúčovú modernizáciu. Predpokladáme, že samotná výstavba by sa mohla realizovať v rokoch 2023 a 2024," dodal hovorca mesta.