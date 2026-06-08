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Prešov dostal pokutu za povolenie umiestnenia stánku pri pamätníku
Ako pre TASR uviedol hovorca Prešova Michal Hudák, mesto využije možnosť sa odvolať. Zároveň uviedol, že nesúhlasia s tvrdeniami Riabova ani s rozhodnutím OÚ v rámci správneho konania.
Autor TASR
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Prešov 8. júna (TASR) - Mesto Prešov dostalo zo strany Okresného úradu (OÚ) Prešov pokutu za povolenie umiestnenia stánku a stolíkov na predaj a konzumáciu alkoholu, ako aj ďalšieho občerstvenia v areáli Pamätníka vojakov Sovietskej armády v centre mesta. Malo k tomu dôjsť opakovane v mesiacoch október až december v rokoch 2023 až 2025. Na pondelňajšej tlačovej konferencii v Prešove na to upozornil predseda petičného výboru Za ochranu Pamätníka vojakom Sovietskej armády v Košiciach Alexander Riabov a prešovská členka Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Daniela Šipošová. Rozhodnutie nie je právoplatné. Mesto avizuje odvolanie.
„Mesto sa jednoznačne dopustilo porušenia zákona o vojnových hroboch, ktorý stanovuje obci povinnosť zabezpečiť, aby v blízkosti vojnového hrobu neboli umiestnené zariadenia, ktoré sú v rozpore s týmto miestom, s jeho úctou a pietou. Je to vidieť aj na tých denných fotografiách, aj na tých nočných. Na tých nočných doslova tu boli rozložené stolíky, na ktorých ľudia mali rozložený alkohol, veselili sa a popíjali. No, predstavte si identickú situáciu na cintoríne, že by niečo také prebiehalo,“ uviedol Riabov.
„Tí, ktorí si tu kupovali alkohol a ostatné veci, tak zároveň si tu urobili záchod. Čiže, chcem povedať, že nielen stolica, moč, ohorky a ‚grcaniny' tu boli. Takže si myslím, že to, čo sa týka pamätníka, je troška nemiestne, nevhodné a zvlášť, keď mestský úrad o tom vedel,“ doplnila Šipošová.
Šipošová sa vo veci opakovane neúspešne obracala na vedenie mesta Prešov ešte v lete roku 2025. Následne sa obrátila na okresnú prokuratúru a začiatkom tohto roka s Riabovom podali na OÚ oznámenie o podozrení zo spáchania správneho deliktu na úseku ochrany a starostlivosti o vojnové hroby. OÚ, ktorý podľa nich súbežne s ich podaním ešte koncom novembra inicioval spustenie rovnakého konania, vydal rozhodnutie o spáchaní správneho deliktu mestom Prešov a finančnej pokute vo výške 1000 eur dňa 28. mája 2026. Mestu plynie 15-dňová lehota na odvolanie sa voči nemu.
Ako pre TASR uviedol hovorca Prešova Michal Hudák, mesto využije možnosť sa odvolať. Zároveň uviedol, že nesúhlasia s tvrdeniami Riabova ani s rozhodnutím OÚ v rámci správneho konania.
„Stánok, ktorý je predmetom konania, je súčasťou vianočných trhov, ktoré sú kultúrne a dôstojné podujatie, ktoré nijako neznevažuje pietny charakter miesta. Stánok ani sprievodné aktivity nezasahujú do samotného pamätníka, nemenia jeho symboliku ani neobmedzujú možnosť verejnosti uctiť si ho. Naopak, ide o dočasný prvok, ktorý prirodzene zapadá do predvianočnej atmosféry mesta bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom narušil pietu či vážnosť pamätníka,“ povedal Hudák.
Predmetné rozhodnutie, ktoré podľa Hudáka správny orgán spochybňuje, je pravidelne vydávaným rozhodnutím mesta. „V rokoch 2023 a 2024 mesto udelilo povolenia rovnakého druhu na identickú lokalitu, pričom v minulosti neboli zo strany odborných útvarov, verejnosti, správnych orgánov či iných orgánov verejnej moci vznesené žiadne námietky, ani neboli iniciované žiadne konania,“ dodal Hudák.
„Mesto sa jednoznačne dopustilo porušenia zákona o vojnových hroboch, ktorý stanovuje obci povinnosť zabezpečiť, aby v blízkosti vojnového hrobu neboli umiestnené zariadenia, ktoré sú v rozpore s týmto miestom, s jeho úctou a pietou. Je to vidieť aj na tých denných fotografiách, aj na tých nočných. Na tých nočných doslova tu boli rozložené stolíky, na ktorých ľudia mali rozložený alkohol, veselili sa a popíjali. No, predstavte si identickú situáciu na cintoríne, že by niečo také prebiehalo,“ uviedol Riabov.
„Tí, ktorí si tu kupovali alkohol a ostatné veci, tak zároveň si tu urobili záchod. Čiže, chcem povedať, že nielen stolica, moč, ohorky a ‚grcaniny' tu boli. Takže si myslím, že to, čo sa týka pamätníka, je troška nemiestne, nevhodné a zvlášť, keď mestský úrad o tom vedel,“ doplnila Šipošová.
Šipošová sa vo veci opakovane neúspešne obracala na vedenie mesta Prešov ešte v lete roku 2025. Následne sa obrátila na okresnú prokuratúru a začiatkom tohto roka s Riabovom podali na OÚ oznámenie o podozrení zo spáchania správneho deliktu na úseku ochrany a starostlivosti o vojnové hroby. OÚ, ktorý podľa nich súbežne s ich podaním ešte koncom novembra inicioval spustenie rovnakého konania, vydal rozhodnutie o spáchaní správneho deliktu mestom Prešov a finančnej pokute vo výške 1000 eur dňa 28. mája 2026. Mestu plynie 15-dňová lehota na odvolanie sa voči nemu.
Ako pre TASR uviedol hovorca Prešova Michal Hudák, mesto využije možnosť sa odvolať. Zároveň uviedol, že nesúhlasia s tvrdeniami Riabova ani s rozhodnutím OÚ v rámci správneho konania.
„Stánok, ktorý je predmetom konania, je súčasťou vianočných trhov, ktoré sú kultúrne a dôstojné podujatie, ktoré nijako neznevažuje pietny charakter miesta. Stánok ani sprievodné aktivity nezasahujú do samotného pamätníka, nemenia jeho symboliku ani neobmedzujú možnosť verejnosti uctiť si ho. Naopak, ide o dočasný prvok, ktorý prirodzene zapadá do predvianočnej atmosféry mesta bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom narušil pietu či vážnosť pamätníka,“ povedal Hudák.
Predmetné rozhodnutie, ktoré podľa Hudáka správny orgán spochybňuje, je pravidelne vydávaným rozhodnutím mesta. „V rokoch 2023 a 2024 mesto udelilo povolenia rovnakého druhu na identickú lokalitu, pričom v minulosti neboli zo strany odborných útvarov, verejnosti, správnych orgánov či iných orgánov verejnej moci vznesené žiadne námietky, ani neboli iniciované žiadne konania,“ dodal Hudák.