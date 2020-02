Dvoch obvinených pre výbuch plynu v bytovke súd neposlal do väzby

Prešov 25. februára (TASR) – Dvaja obvinení z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v súvislosti s vlaňajším výbuchom plynu v Prešove budú stíhaní na slobode. Rozhodnutie sudcu pre prípravné konanie Okresného súdu v Prešove Mareka Čecha nie je právoplatné, prokurátor voči nemu podal sťažnosť. Krajský súd o nej bude rozhodovať 3. marca.



"Dospel som k záveru, že v tomto štádiu konania sa títo dvaja obvinení podľa mňa nedopustili úmyselného trestného činu tak, ako im to kladie za vinu vyšetrovateľ. Vychádzal som z toho, že ich konanie možno hodnotiť ako nedbanlivostný trestný čin, tak ako u tých troch, ktorí už sú vo väzbe," uviedol Čech.



Vysvetlil, že hodnotil dôvody väzby. Možnosť úteku či ovplyvňovania svedkov nezistil. "Takisto nebol dôvod pokračovacej väzby. Kto by ešte chcel pokračovať v niečom takom hroznom a strašnom, ako sa stalo v tomto prípade," doplnil Čech. Uvedomuje si, že verejnosť veľmi citlivo vníma túto udalosť. Zároveň pripomenul, že väzba nie je trestom.







"Myslím si, že to bolo ťažké rozhodnutie, ale spravodlivé. Od začiatku sme hovorili, že nie sú dané dôvody väzby, a namietali sme aj právnu kvalifikáciu. Stotožňujem sa s tým, ako okresný súd zdôvodnil rozhodnutie," uviedol obhajca obvinených Milan Knop. Podľa jeho slov nepriznávajú, že by išlo o nedbanlivosť. "My sme sa k skutku zatiaľ nevyjadrili. Potrebujeme primeraný čas, aby sme sa oboznámili s takou rozsiahlou vecou," povedal Knop.



Trestné konanie je v súčasnosti vedené voči piatim obvineným. Troch obvinených poslal Okresný súd v Prešove do väzby 9. decembra 2019. Krajský súd jeho rozhodnutie 30. decembra potvrdil.



Dvoch obvinených, o ktorých súd v utorok rozhodoval, polícia zadržala v piatok 21. februára. Obvinila ich z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia so spôsobením smrti viacerých osôb a škody veľkého rozsahu. Krajský policajný vyšetrovateľ zmenil právnu kvalifikáciu aj voči trom už predtým obvineným a väzobne stíhaným osobám. V prípade dokázania viny hrozí piatim obvineným trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo na doživotie.



Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na Mukačevskej ulici 7 na prešovskom sídlisku 6. decembra 2019 neprežilo sedem ľudí, jedna osoba je nezvestná. Bytovku búrali od 16. do 18. decembra. Krízový štáb rozhodol, že je potrebné ju asanovať celú. V piatok 17. januára bol asanovaný, vyvezený a uskladnený celý zostávajúci skelet bytového domu.