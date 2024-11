V Prešove otvorili simulačné centrum pre zdravotnícke odbory

Prešov 19. novembra (TASR) - Študenti Fakulty zdravotníckych odborov (FZO) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove v programe urgentná zdravotná starostlivosť (UZS) majú možnosť využívať simulačné centrum. Nachádzajú sa v ňom izby trojizbového bytu, ambulancia urgentného príjmu a sanitné vozidlo. Súčasťou utorňajšej prezentácie bola aj ukážka simulovanej situácie riešenia kritického stavu študentmi.



"Študenti majú možnosť v tomto priestore precvičovať výzvu na zásah, realizovať samotný zásah v priestore simulovaného bytu a zároveň si majú možnosť precvičovať odovzdávanie pacienta na urgentnom príjme, kde si môžu precvičovať súčinnosť tímu alebo riešenie kritického pacienta v týchto podmienkach. Snažili sme sa to prispôsobiť reálnym podmienkam. Čo sa týka simulátora sanitného vozidla záchrannej zdravotnej služby, je plne materiálno, technicky a prístrojovo vybavený v súlade s legislatívou," uviedla vedúca katedry UZS FZO Danka Boguská.



Podľa slov dekanky FZO PU v Prešove Štefánie Andraščíkovej je centrum prínosom vo zvýšení kvality vzdelávania záchranárov a najmä prepojenia teórie a praxe. "Cieľom a headlinom na našej fakulte je, aby sme vytvorili študentom priestor pre simulačnú výučbu tak, aby išli do klinických pracovísk a klinických zariadení už pripravení, jednak zručnosťami, vedomosťami, tak aby začali profesionálne zvládať svoje kompetencie," uviedla.



Pravidelne majú najmenej trojnásobok uchádzačov o štúdium v programe UZS. Centrum bude využívať celkovo 154 študentov, budúcich záchranárov. Realizácia trvala dva roky a náklady boli takmer 120.000 eur. "Financovali sme to z mimorozpočtových zdrojov našej fakulty, samozrejme, za podpory PU, ktorá nám vytvorila priestor pred dvoma rokmi, aby sme to mohli zrealizovať," dodala dekanka.



"Doteraz sme to simulovali tak, že teraz sa akože presúvate na urgentný príjem, teraz simulujeme, že ste niekde v obývačke. Bola to jednoduchá učebňa, kde si to museli študenti domyslieť. Teraz ten príbeh je skoro reálny. Študent sa do toho príbehu vžije a celú situáciu vníma realisticky. Dispozične reagujú s nábytkom, prispôsobujú si ten priestor, takže tá adaptácia na ten reálny zásah je potom úplne skrátená," doplnil lektor katedry UZS Marek Žifčák.



"Je lepšie, keď sa to takto nasimuluje, vyskúšame si to, a potom pôjdeme reálne na výjazd aspoň trénovaní," povedala študentka tretieho ročníka Júlia Repková.



"Miestnosti vyzerajú reálne a tým, že máme tu aj záchranku, aj urgentný príjem, tak si to vieme premietnuť do praxe a je to naozaj realistické," doplnil študent tretieho ročníka Miroslav Bugorčík.



Priestory simulačného centra budú tiež využívané v rámci postgraduálneho vzdelávania zdravotníckych záchranárov špecialistov v špecializačnom študijnom programe starostlivosť o kriticky chorých, na nácvik špecializovaných postupov a tréning špecializovaných výkonov.