Streda 22. apríl 2026
Prešov finalizuje opravu semaforov na križovatke Solivarská - Švábska

Na snímke semafor. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

V súvislosti s týmito prácami mesto upozorňuje na nevyhnutný čas, keď bude CDS vypnutá. Opravné práce prebehnú v čase od 11.00 h do 16.00 h.

Autor TASR
Prešov 22. apríla (TASR) - Mesto Prešov pristupuje k druhej etape opravy cestnej dopravnej signalizácie (CDS) na križovatke ulíc Solivarská - Švábska. Na tejto križovatke došlo ešte vo februári 2026 k závažnej poruche, ktorá vyradila z prevádzky cestnú svetelnú signalizáciu. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.

„Napriek pôvodnému odhadu prevádzkovateľskej spoločnosti, ktorá sa o CDS v meste stará, že oprava môže trvať aj niekoľko mesiacov, sa mestu v jeho interných kapacitách cez Mestský podnik služieb Prešov podarilo svetelnú signalizáciu spojazdniť v priebehu troch týždňov,“ uviedol Hudák.

Opraviť sa vtedy podarilo základné fungovanie signalizácie a vymeniť niektoré staré svietidlá za nové úspornejšie LED verzie.

V stredu mesto podľa Hudáka pristúpi k druhej fáze, keď dôjde k sfinalizovaniu opravy svetelnej signalizácie na danej križovatke.

V súvislosti s týmito prácami mesto upozorňuje na nevyhnutný čas, keď bude CDS vypnutá. Opravné práce prebehnú v čase od 11.00 h do 16.00 h.

„Žiadame preto všetkých účastníkov cestnej premávky, aby zvýšili v danom úseku počas tejto doby ostražitosť a rešpektovali pravidlá cestnej premávky,“ doplnil Hudák.
