Nemocnica J. A. Reimana v Prešove obmedzí vstup

Prešov 13. októbra (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove zavádza viaceré opatrenia súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19. Ako informuje na svojej webstránke, od stredy bude možné do areálu nemocnice vstupovať len hlavnými vstupmi pre peších a motorizovaných pacientov z Hollého a Sládkovičovej ulice. Všetky ostatné vstupy do areálu budú uzavreté.



Všetkým návštevníkom bude pri vstupe odmeraná teplota a zisťovaná cestovateľská anamnéza. Podľa výsledkov budú pacienti rozdelení do skupín s podozrením na ochorenie COVID-19 a s ochorením COVID-19, budú označení oranžovým náramkom, ďalej do skupiny pacientov so zvýšenou teplotou, budú rovnako označení oranžovým náramkom, a skupiny ostatných pacientov, ktorí budú označení sivým náramkom. Triáž zabezpečia zdravotnícki pracovníci a príslušníci Ozbrojených síl SR.



Ako ďalej informuje nemocnica, pacienta môže sprevádzať maximálne jedna osoba. Zamestnanci majú prednostný vstup do areálu po preukázaní sa zamestnaneckým preukazom. Od utorka nemocnica v zmysle pandemického plánu obmedzuje plánovanú operatívu.



Vstup na COVID jednotku sa nachádza v geriatrickom pavilóne, vstup je zabezpečený v súčinnosti s príslušníkmi OS SR. Pred vstupom do ambulancie je dôležité vyplniť dotazník.



Od 9. júla nemocnica zrušila návštevy pacientov na všetkých oddeleniach. Zároveň upozorňuje návštevníkov nemocnice, že do areálu majú vstupovať len s ochranným rúškom na tvári. Rovnako je potrebné dodržiavať odstup, pravidelne si dezinfikovať ruky a dodržiavať všetky odporúčania a pokyny hlavného hygienika SR.