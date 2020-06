Nemocnica J. A. Reimana obnovuje činnosť jednotlivých ambulancií

Prešov 1. júna (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s novým koronavírusom postupne obnovuje činnosť jednotlivých ambulancií.



"Predpokladáme, že po dnešnom dni, keď sa čiastočne otvorili školské a predškolské zariadenia a náš personál, ktorý bol na OČR sa vrátil do práce, sa situácia vylepší. Umožní nám to viac a komplexnejšie sa venovať pacientom," uviedla pre TASR hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková.



Aktuálne podľa jej slov poskytujú zdravotnú starostlivosť naďalej za zvýšených hygienicko-epidemiologických opatrení, čo si vyžaduje vysoké nároky na personál, osobné ochranné prostriedky, náročnejšiu logistiku procesov a manažment pacienta. Nemocnica má v súvislosti s ochorením vypracovaný pandemický plán.



Miestom prvého kontaktu pre pacientov s podozrením na COVID-19 je prízemie internistického monobloku. V tomto najnovšom pavilóne s moderným vybavením a prístrojovou technikou a so vzduchotechnikou s filtráciou sú a budú hospitalizovaní pacienti s potvrdenou nákazou, doplnila Cenková.



Vo FNsP J. A. Reimana sa doteraz ochorenie COVID-19 potvrdilo u 65 pacientov, z nich bolo 28 hospitalizovaných. Aktuálne nie je v nemocnici hospitalizovaný ani jeden pacient so spomenutým ochorením.