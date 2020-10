Fotografická súťaž Choď a foť v Prešove zažila rekordný ročník

Prešov 30. októbra (TASR) – Do ôsmeho ročníka fotografickej súťaže Choď a foť jednotliví autori prihlásili rekordných 820 snímok zachytených v Prešovskom kraji. Porota vybrala prvé tri miesta v šiestich kategóriách. Aj v tomto roku bola udelená cena Grand Prix a cena predsedu poroty. TASR o tom informoval František Baláž z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska.



Okrem tradičných kategórií Príroda; Kultúra, tradície a história; Šport a voľnočasové aktivity a Black & White, mohli profesionálni a amatérski fotografi prihlásiť svoje diela do dvoch nových Človek a kraj a Architektúra.



"Fotografi v kategórii Človek a kraj zachytili ľudí a ich momenty počas každodennej činnosti, práce či relaxu. Je celkom prekvapujúce, že ďalšia nová kategória Architektúra bola druhou najsilnejšou. Celkovo evidujeme v tejto téme 113 snímok," uviedol výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.



Ocenenie Grand Prix putuje tento rok fotografke Zuzane Hudáčekovej, ktorá so svojou snímkou s názvom Tradícia v kategórii Človek a kraj, zachytila atmosféru v Lendaku v máji po uvoľnení opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19.



"Na fotografii je možné vidieť ženu pracujúcu v kvetinárstve, ktorá v plnej miere zachováva goralskú tradíciu s jej dcérou Anastáziou. Po uvoľnení opatrení využili možnosť zúčastniť sa na svätej omši, ako inak, ako v tradičnom goralskom kroji, s novým doplnkom – rúškom," opísala priebeh zachytenia okamihu Hudáčeková.



Podľa predsedu poroty Jána Štovku, ktorý tento rok zostavil porotu zo svetovo uznávaných fotografov, je kvalita snímok v súťaži každý rok vyššia. Cenu predsedu poroty udelil fotografii v kategórii Šport a voľnočasové aktivity s názvom Box v Stropkove jej autorovi Andrejovi Belovežčíkovi.



Najsilnejšou kategóriou v súťaži Choď a foť je každoročne kategória Príroda. Prvé miesto patrí snímke Jesenná impresia od autora Mariána Kurica.



Ďalšou novinkou v tomto ročníku je tiež ocenenie Severovýchod Slovenska, ktoré udelila KOCR. Získal ho Róbert Adam s fotografiou Vihorlatská zima.



Víťazné snímky aj mená ocenených môže verejnosť nájsť na webstránke www.severovychod.sk. V novembri organizátori spustia na sociálnych sieťach aj hlasovanie verejnosti o najkrajšiu fotografiu.