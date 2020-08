Prešovská galéria Átrium vystavuje diela Daniela Brogyányiho

Prešov 27. augusta (TASR) – Výstavu diel Daniela Brogyányiho s názvom Waiting (Čakanie) sprístupnila vo štvrtok Galéria Átrium v Prešove. Autor svoje nápady premieta nielen na maliarske plátno, ale umelecké obrazy prenáša aj na košele. Pre návštevníkov výstavy vybral viac ako 50 obrazov.



Ústredným mottom výstavy je nadrozmerný obraz s názvom Čakanky. "Čakanka má rozkonárenú stonku, na každej vyrastá viacero kvietkov. V živote máme tiež veľa čakaní, neustále sa zapodievame tým, čo má prísť. Nežijeme v prítomnosti. Čakanie je pre mňa veľmi silné. Čakanku som dal aj v iných farbách," okomentoval leitmotív výstavy jej autor.



Brogyányi sa ako fotograf a grafik umelecky našiel v pop arte. Voľne sa inšpiroval dielom Andyho Warhola, ale vo svojej tvorbe ide vlastnou cestou. Pracuje s počítačovou technikou, kreatívnym spôsobom upravuje, dotvára a modifikuje vlastné fotografie. Farbou a štetcom im dáva nový rozmer. Rád stvárňuje prírodu, stromy a kvety. S obľubou variuje tému ženy.



Daniel Brogyányi sa narodil 14. augusta 1958 v Nitre. Ako desaťročný sa s rodinou presťahoval do Bratislavy. V detstve veľa času trávil v ateliéri svojej starej mamy Eleny Bellušovej, ktorá bola všestranne umelecky aktívna. To ho natoľko inšpirovalo, že sa rozhodol pre umelecký smer. V rokoch 1973 až 1977 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor fotografia. Následne v rokoch 1977 až 1982 pokračoval v odbore umelecký fotograf na Filmovej akadémii múzických umení (FAMU) v Prahe.



Vystavoval vo viacerých mestách na Slovensku, často ho pozývajú do Medzilaboriec do Múzea moderného umenia Andyho Warhola. Jeho diela poznajú diváci v Českej republike, Poľsku, Taliansku, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku.



Kurátorom výstavy v Galérii Átrium je Michal Bycko a potrvá do 27. septembra.