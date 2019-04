O gymnázium na ulici Konštantínovej v Prešove je značný záujem

Každoročne sa im hlási približne päťnásobok žiakov, ktorých môžu prijať.

Prešov 26. apríla (TASR) – Gymnázium na Konštantínovej ulici v Prešove má za sebou 55-ročnú históriu. Podľa riaditeľa školy Stanislava Šantu počas svojej existencie vychovalo množstvo úspešných absolventov. Aj v súčasnosti evidujú značný záujem o štúdium na gymnáziu, ktorý prevyšuje jeho kapacity. Škola s takmer 900 žiakmi je zároveň cvičnou školou Prešovskej univerzity pre budúcich pedagógov.



"Budova bola postavená ešte v roku 1882. Zakladateľom školy je Konštantín Schuster. Vo svojom závete ustanovil, že v tejto budove nesmie byť nikdy nič iné ako škola. Čiže je to cirkevná budova, ale samozrejme sme štátne gymnázium v cirkevnej budove. Gymnázium ako také prvý raz otvorilo svoje brány v školskom roku 1963, ale aj predtým bola v tejto budove vždy škola," uviedol pre TASR Šanta s tým, že počas svojej histórie škola vychovala množstvo absolventov, ktorí sa podľa neho uplatnili v rôznych oblastiach.



Každoročne sa im hlási približne štvor- až päťnásobok žiakov, ktorých môžu prijať. "Aj teraz máme prijímacie pohovory o dva týždne a hlási sa nám 200 žiakov. Môžeme prijať 60 žiakov, čiže sme v princípe veľmi radi. Aj keď na strane druhej z tých 200 žiakov je 170 čistých jednotkárov a my môžeme prijať v podstate iba 60, čiže nevyhovieme všetkým," skonštatoval Šanta.



Ako ďalej povedala zástupkyňa riaditeľa školy Iveta Sopková, v škole usporadúvajú množstvo aktivít. "Ako napríklad Movie night, čo je filmová noc v škole. V spolupráci s našou študentskou firmou organizujeme imatrikulácie, deň tolerancie, deň mikulášskych čiapok, Valentínsky deň. Pod záštitou žiackej školskej rady pripravujeme deň učiteľov a mnoho ďalších," priblížila Sopková.



Podporujú tiež organizovanie poznávacích zájazdov do rôznych kútov Slovenska i sveta, vďaka ktorým žiaci získavajú skúsenosť vlastnými zážitkami.



"Integračné snahy sa nám darí napĺňať s partnerskou školou v nemeckom Landsbergu. Recipročné pobyty sú zamerané na účasť žiakov na vyučovaní, spoznávaní kultúry a prírodných krás, či spoločné vytváranie projektov v anglickom a nemeckom jazyku," povedala Sopková s tým, že sa zameriavajú na anglický a nemecký jazyk. V škole vyučujú i španielčinu, ruštinu, latinčinu a francúzštinu.



"Aktuálne sme sa zapojili s projektom do výzvy Ministerstva školstva SR určenej pre gymnáziá. Sme v očakávaní, či budeme podporení. Cieľom projektu je podpora rozvoja čitateľskej, finančnej a prírodovednej gramotnosti. Vyslovene, aby študenti dosahovali ešte lepšie výsledky ako doteraz a rozvíjali popritom aj mimoškolskú činnosť," dodala Sopková.