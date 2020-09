Prešov Half Marathon 2020 sa uskutoční za obmedzenej účasti športovcov

Prešov 10. septembra (TASR) – Bežecké podujatie Prešov Half Marathon (PHM) 2020 sa tento rok pre nový koronavírus uskutoční v obmedzenom režime. Pre bezpečnosť športovcov i divákov je rozdelený na tri menšie podujatia a uskutoční sa za obmedzenej účasti športovcov i divákov. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



„Podujatie sa tento rok uskutoční na cyklochodníku Prešov – Veľký Šariš. Prevádzka cyklochodníka tak bude v sobotu v čase od 8:00 do 18:30 v oboch smeroch obmedzená len na bežcov a účastníkov podujatia PHM 2020," uviedla Šitárová.



Z bezpečnostných dôvodov a v rámci hygienických opatrení je maratón rozdelený na tri menšie podujatia. Od 09:00 do 12:00 to bude disciplína polmaratón, od 14:00 do 16:00 to bude desaťkilometrová disciplína a od 17:00 do 18:00 to bude disciplína Prešovská univerzita päť kilometrov. Štartovať budú môcť iba súťažiaci po odmeraní teploty, s prekrytím horných dýchacích ciest a po dezinfekcii rúk.



„Pri vstupe do štartového sektoru je potrebné rešpektovať pokyny usporiadateľov a dodržiavať nimi odporúčané odstupy. Pri štarte a rozbehu je každý bežec povinný mať na prvých 200 metroch trate prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo šatkou, rovnako je to nutné aj bezprostredne po dobehu do cieľa," povedala Šitárová.



V rámci polmaratónu vedie trasa od štartu po cyklochodníku do mesta Veľký Šariš na obrátku a späť v troch okruhoch. V disciplíne desať kilometrov bežci pobežia od štartu po cyklochodníku do mesta Veľký Šariš na obrátku a späť v dvoch okruhoch. V disciplíne Prešovská univerzita päť kilometrov vedie trasa od štartu po cyklochodníku do Veľkého Šariša na obrátku a späť v jednom okruhu.