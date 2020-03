Prešovskí hasiči upozorňujú na vypaľovanie trávy v jarných mesiacoch

Prešov 15. marca (TASR) - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Prešove upozorňuje občanov na predchádzanie vzniku požiarov. Minulý rok hasiči v okrese zasahovali pri 69 požiaroch v prírode, zväčša išlo o vypaľovanie trávy.



"Jar je obdobie charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou pri odstraňovaní starých zvyškov suchej trávy, lístia, porastov a rôznych odpadkov. Tieto práce si niektorí nezodpovední občania uľahčujú tým, že vypaľujú suchú trávu, kladú ohne v lesoch, lesných porastoch a v ich blízkosti. Nebezpečenstvo vzniku požiaru vytvára aj odhodená neuhasená cigareta, a hlavne hra detí so zápalkami, ktoré sú častou príčinou vzniku požiarov," uviedol inšpektor oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ v Prešove Ľubomír Kijovský s tým, že mesiace marec a apríl sú dlhodobo obdobím, keď horí najčastejšie.



V okrese Prešov hasiči v minulom roku zasahovali pri 69 požiaroch v prírode, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím v roku predtým o osem požiarov viac.



"V 48 prípadoch bolo príčinou vzniku požiarov vypaľovanie trávy a suchých porastov, čo je o 16 prípadov viac ako v predchádzajúcom roku. Boli tiež zaznamenané štyri lesné požiare v katastri obce Chminianske Jakubovany a Drienovská Nová Ves," skonštatoval Kijovský.



V okrese Sabinov hasiči v minulom roku zaznamenali tri lesné požiare v meste Lipany a v obciach Ľutina a Olejníkov.



"Priame škody boli vyčíslené na 200 eur a uchránené hodnoty na 2300 eur. Hasiči z hasičských staníc Sabinov a Lipany, OR HaZZ v Prešove zasahovali pri 70 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím v roku predtým o 23 požiarov viac. V 53 prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 21 požiarov viac. Priame škody boli vyčíslené na 1105 eur," priblížil Kijovský.



"OR HaZZ v Prešove sa na občanov preto obracia s výzvou na aktívnu spoluprácu, na rešpektovanie zákona o ochranu pred požiarmi. Zároveň vyzýva nevypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, nefajčiť v lesoch a nezakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu," upozornil Kijovský.



Celkovo bolo v roku 2019 na Slovensku evidovaných 210 lesných požiarov s priamou škodou 1,1 milióna eur, pri ktorých sa zranili dve osoby. V ostatnom prírodnom prostredí bolo zaznamenaných 3472 požiarov s priamou škodou 2,8 milióna eur, pri ktorých zomreli traja ľudia a 14 bolo zranených.