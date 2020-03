Prešov hľadá dobrovoľníkov na pomoc seniorom

Prešov 18. marca (TASR) – Za účelom pomoci formou nákupu potravín, liekov, ale aj rozvozom obedov seniorom mesto Prešov hľadá dobrovoľníkov. Radnica rovnako prosí verejnosť o pomoc a spoluprácu pri šití rúšok.



Ako TASR informovala tlačová referentka mestského úradu (MsÚ) Lenka Šitárová, ľudia nad 65 rokov alebo aj tí, ktorí poznajú niekoho, kto v ich okolí potrebuje pomoc vo forme nákupu potravín, drogérie alebo liekov sa môžu obrátiť na pracovníčky MsÚ v Prešove, ktoré im poskytnú potrebné informácie. Ich kontakty sú zverejnené na webstránke mesta.



Mesto v spolupráci s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža (ÚS SČK) v Prešove zabezpečuje v pracovných dňoch dovoz obedov do domácností pre seniorov, ktorí majú trvalý pobyt v meste.



"Obedy je možné objednať si deň vopred alebo najneskôr v ten istý deň do 7.30 h. Záujemcovia zároveň môžu využiť aj nevyhnutnú domácu ošetrovateľskú starostlivosť prostredníctvom agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)," uviedla Šitárová.



V súvislosti so šírením nového koronavírusu hľadá mesto aj dobrovoľníkov, ktorí by mali záujem poskytnúť pomoc a urobiť nákup seniorom. Záujemcovia sa môžu spolu s telefónnym číslom nahlásiť prostredníctvom e-mailových adries: maria.hrehova@presov.sk alebo zuzana.gulasova@presov.sk.



Radnica zároveň prosí o pomoc a spoluprácu pri šití rúšok. "Naším cieľom je poskytnúť rúška pre Gréckokatolícku charitu, ktorá ich využije pre sociálne odkázaných ľudí. Prosíme ľudí, ktorí dokážu ušiť rúška, aby ich doručili do podateľne MsÚ na Hlavnej ulici v Prešove v čase od 8.00 h do 11.00 h," spresnila Šitárová s tým, že rovnako firmy, ktoré vyrábajú ochranné rúška a chcú pomôcť obyvateľom mesta, aby kontaktovali MsÚ.