Prešov hľadá opatrovateľky, mesto ich nemá dostatok

Prešov 29. decembra (TASR) - Mesto Prešov každoročne poskytuje opatrovateľskú službu viac ako 200 ľuďom. Zamestnáva viac ako 80 zamestnancov, stále ich však podľa tlačovej referentky Mestského úradu Lenky Šitárovej nie je dostatok, hľadajú preto ďalších záujemcov.



"Aj napriek obmedzeniam súvisiacim s pandémiou ochorenia COVID-19 bola opatrovateľská služba poskytovaná počas roka 2020 v Prešove nepretržite, s vzhľadom na všetky hygienické opatrenia," povedala Šitárová.



Opatrovateľky udržiavajú poriadok v domácnosti, robia nákupy, perú a žehlia pre jednotlivca, respektíve dvojicu. Rovnako pomáhajú s prípravou raňajok a obeda, obliekaním, rannou hygienou či kúpaním, alebo robia sprievod k lekárovi či na prechádzke.



Opatrovateľská služba je poskytovaná v domácom prostredí prijímateľa v pracovných dňoch. Je za úhradu a jej rozsah si určuje každý prijímateľ v súlade s posúdením a vlastnými potrebami.



"Mesto poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom viac ako 80 zamestnancov. Z dôvodu odchodu do dôchodku niektorých opatrovateliek pripravujeme v druhej polovici januára 2021 pracovný pohovor, aby sme mohli doplniť stav zamestnancov," uviedla vedúca odboru služieb pre občanov MsÚ v Prešove Mária Humeníková.



Záujemca musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa zákona o sociálnych službách. Fyzická osoba, ktorá má záujem podať si žiadosť o prácu, musí mať doklad o vzdelaní a tiež odborné vzdelanie so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti či absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania v rozsahu najmenej 220 hodín.



Je potrebné, aby záujemcovia o prácu v opatrovateľskej službe napísali žiadosť o prijatie do zamestnania, priložili životopis a kópiu dokladu o vzdelaní. Termín výberového konania bude zverejnený na webstránke mesta.