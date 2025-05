Od januára evidujú v Prešovskom kraji 316 prípadov čierneho kašľa

Prešov 12. mája (TASR) - V roku 2024 bolo v Prešovskom kraji hlásených 562 ochorení na čierny kašeľ, čo predstavovalo výrazný nárast chorobnosti na čierny kašeľ v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. V roku 2025 je hlásených 316 ochorení. Pre TASR to uviedol regionálny hygienik Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Prešove Jozef Varga.



Ako uviedol, ochorenia sa vyskytovali vo všetkých vekových skupinách s najvyššou chorobnosťou v roku 2024 aj 2025 vo vekovej skupine detí do jedného roka a u 15 až 19-ročných.



„Čierny kašeľ patrí medzi ochorenia preventabilné očkovaním. Napriek vysokej úrovni zaočkovanosti dochádza opakovane každých tri až päť rokov k opakovaným vzostupom chorobnosti, ktorý je pozorovaný aj v iných krajinách európskeho regiónu, ale aj celosvetovo. Príčinami môžu byť rôzne faktory, napríklad postupne slabnúca imunita po očkovaní, znížená zaočkovanosť v niektorých regiónoch, prípadne vekových skupinách, vlastnosti pôvodcu nákazy - Bordetelly pertussis,“ uviedol Varga.



Očkovanie proti čiernemu kašľu patrí v SR medzi povinné očkovania. Pertussická zložka je súčasťou kombinovanej vakcíny.



„V Prešovskom kraji zaočkovanosť v prípade základného očkovania, aj preočkovania v šiestom roku a v 13. roku presahuje protektívnu úroveň 95 percent. Úroveň zaočkovanosti v prípade základného očkovania dosahovala úroveň 95,7 percenta. V prípade preočkovania v šiestom roku 95,6 percenta a pri preočkovaní v 13. roku úroveň 96,3 percenta,“ priblížil Varga.



V rámci Prešovského kraja boli podľa jeho slov vo väčšine prípadov ochorenia hlásené ako sporadické, prípadne boli hlásené v rámci rodinných výskytov. Epidemické výskyty čierneho kašľa v Prešovskom kraji neboli zaznamenané. V súvislosti s uvedeným mimoriadne opatrenia v súvislosti s výskytom čierneho kašľa neboli nariadené.



Čierny kašeľ je akútne ochorenie dýchacích ciest prejavujúce sa najskôr horúčkou, kašľom a nádchou. Následne prechádza do štádia prejavujúceho sa záchvatmi dráždivého kašľa s nasledujúcim dlhým hlasným nádychom. V prípade objavenia sa príznakov ochorenia je potrebné kontaktovať svojho všeobecného lekára.