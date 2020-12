Prešov informuje obyvateľov o novom systéme parkovania letákmi

Prešov 21. decembra (TASR) – Mesto Prešov distribuuje v týchto dňoch do takmer 33.000 poštových schránok prešovských domácností informačné letáky, týkajúce sa nového parkovacieho systému. Spustený má byť od Nového roka. Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, informácie nájdu ľudia aj na webstránke parkovanie.presov.sk.



V polovici decembra mesto podľa jeho slov spustilo výdaj rezidentských parkovacích kariet na rok 2021. V centre už pribudlo desať parkovacích automatov a postupne sú inštalované aj nové dopravné značky v rámci Zóny 1 a 2.



"Nový systém regulovanej statickej dopravy bude platiť od 1. januára 2021 v širšom centre mesta. Existujúca centrálna mestská zóna sa zmení na Zónu 1 a pribudne k nej aj novoregulovaná Zóna 2. V oboch zónach bude k dispozícii spolu 1127 parkovacích miest. Časť z nich bude vyhradená priamo pre Prešovčanov s trvalým pobytom v regulovaných zónach. Tí môžu požiadať o vydanie novej virtuálnej parkovacej karty už teraz," uviedol Tomek.



Jednorazové platby za parkovanie v novovytvorených zónach bude možné uhradiť prostredníctvom SMS, cez aplikáciu alebo priamo v automatoch.



V rámci Zóny 1 a 2 je už osadená aj väčšina zo 104 nových dopravných značiek so 134 dodatkovými tabuľami.



"Zmenu dopravného značenia vodiči pocítia predovšetkým na Baštovej ulici, z ktorej sa stala jednosmerná ulica v smere od prešovského skejtparku až po výjazd na Tkáčsku ulicu. Došlo tak k zokruhovaniu ulíc Jarkova, Suchomlynská a Baštová, vďaka čomu sa podarilo vytvoriť 22 nových parkovacích miest v rámci pozdĺžneho státia," vysvetlil Tomek.



Každý obyvateľ, ktorý má trvalý pobyt v regulovanej zóne, má nárok na parkovaciu kartu na prvé auto za 20 eur na rok. Formulár so žiadosťou o vydanie virtuálnej parkovacej karty je k dispozícii na webstránke mesta www.presov.sk. Vyplnenú žiadosť s povinnými prílohami je potrebné zaslať e-mailom na adresu parkovanie.presov@presov.sk. Vypísaný formulár s povinnými prílohami je možné odovzdať aj osobne v klientskom centre.