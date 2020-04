Internáty Prešovského kraja vyčlenené pre repatriantov sú obsadené

Prešov 16. apríla (TASR) – Kapacity karanténnych zariadení, ktoré vyčlenil Prešovský samosprávny kraj (PSK) pre štátom riadenú repatriáciu, sú naplnené. V štyroch školských internátoch je umiestnených 330 navrátilcov zo zahraničia, ktorí musia absolvovať povinnú karanténu a pobyt minimálne do vyhodnotenia výsledkov testovania na COVID-19. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Slováci zo zahraničia do karanténnych zariadení prichádzali postupne od štvrtka 9. apríla a počas veľkonočných sviatkov za asistencie policajných zložiek. Aktuálne krajská samospráva eviduje v Poprade 168, v Bardejove 73, vo Svidníku 42 a Vranove nad Topľou 47 ubytovaných repatriantov.



"Celý proces registrácie a umiestňovania prebiehal bez väčších problémov za prísnych bezpečnostných i hygienických podmienok. Vzhľadom k tomu, že navrátilci pricestovali do zariadení individuálnou dopravou, boli umiestení separovane od ostatných. Podstatné je, že je pritom vylúčený akýkoľvek kontakt s verejnosťou, keďže karanténne centrá sú uzavreté a pod stálym dohľadom polície," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Zároveň vyzdvihol najmä nasadenie vedenia internátov, riaditeľov a zamestnancov, ktorí počas sviatkov boli v pohotovosti 24 hodín denne, rovnako tak členov krízového štábu Úradu PSK ako aj ďalších zainteresovaných zložiek. Súčinnosť poskytli predovšetkým dobrovoľnícke tímy, Asociácia samaritánov SR, Slovenský Červený kríž a dobrovoľní hasiči.



"Bez vzájomnej koordinácie a pomoci by takýto nápor nebolo možné zvládnuť. Rovnako aj bez pochopenia ľudí, ktorí sa ocitli v karanténe a ktorým štát, ako aj my podávame pomocnú ruku. Nie je to pre nikoho komfortná, štandardná situácia a aj pre naše školské zariadenia celkom nová skúsenosť. Som presvedčený, že všetky zúčastnené strany robia maximum," povedal Majerský.



PSK okrem ubytovania zabezpečil pre repatriantov hygienické balíčky, dezinfekciu priestorov, upratovacie služby i pravidelnú stravu. Pomáhal aj so zabezpečovaním chýbajúcich ochranných prostriedkov pre obslužný personál.



"Pre každé zariadenie sme na prvotný príjem repatriantov poskytli respirátory, rúška, overaly i ochranné tvarové štíty. Nemôžeme sa tu spoliehať na štát, musíme konať. Systém zásobovania ochrannými prostriedkami stále nie je ideálny, rovnako aj koordinácia úloh, napríklad s okresnými úradmi pri prijímaní repatriantov či s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva pri samotnom testovaní. Ide nám o čas a hlavne zdravie nás všetkých," dodal Majerský.



V izolácii strávia navrátilci minimálne šesť dní, potom budú testovaní na prítomnosť ochorenia COVID-19. Ak budú vzorky negatívne, pôjdu do domácej karantény, ak budú pozitívne, ostávajú naďalej v karanténnom zariadení alebo sa rozhodne podľa ich zdravotného stavu.



Vo štvrtok prebieha testovanie navrátilcov karanténnych centier v Bardejove a v piatok (17. 4.) vo Svidníku a Vranove nad Topľou. Momentálne na výsledok testov už čakajú repatrianti umiestnení v Poprade, kde odber vzoriek prebehol v stredu (15. 4.).