Prešov investuje 280-tisíc eur do opravy cesty na ulici Kúty

Prešov 9. augusta (TASR) - Mesto Prešov pripravuje rekonštrukciu a odvodnenie cestnej komunikácie na ulici Kúty. Práce na 350-metrovom úseku by sa mohli začať už tento mesiac a budú si vyžadovať uzáveru cesty. Ako pre TASR uviedol primátor Prešova František Oľha, mesto bude projekt financovať z vlastných zdrojov, pričom vysúťažená cena je 280.000 eur.



Opravu úseku mesto plánovalo dlhodobo, no komplikácie spôsobovali vlastnícke vzťahy. Primátor uviedol, že sa im podarilo dohodnúť sa so všetkými 48 vlastníkmi, uzatvorili 19 kúpnopredajných zmlúv a s ďalšími sa dohodli na nájme.



"Máme vyriešené všetky potrebné majetkovoprávne vzťahy vrátane pozemkov, cez ktoré prebehne kompletné odvodnenie komunikácie. Asi o 200 metrov nižšie bude vyústenie na súkromné pozemky. S vlastníkmi sme sa dohodli, že tam môžeme odviesť vodu," vysvetlil primátor.



Zhotoviteľ stavby, spoločnosť Eurovia, neočakáva pri prácach problémy, komplikácie by mohli byť spôsobené stiesneným priestorom na stavenisku. Zástavba totiž neumožňuje čiastkové uzávery cesty. "Úplná uzávera je nevyhnutná pre dokončenie stavby, a preto prosíme miestnych obyvateľov o strpenie. Uzávery budú presne časovo vymedzené a verím, že s vašou trpezlivosťou bude výsledkom kvalitne zrekonštruovaná cesta," uviedol prevádzkovo-obchodný námestník závodu Prešov Patrik Kokavec. Dodal, že zhotoviteľ sa pripravuje aj na zabezpečenie prístupu do lokality pre záchranné zložky v prípade potreby.



Rekonštrukcia by mala trvať štyri mesiace a začne sa po schválení a odsúhlasení uzávery cesty. V súčasnosti ešte prebiehajú rokovania medzi zhotoviteľom, mestským úradom a dopravným inšpektorátom zamerané na stanovenie presných podmienok realizácie prác. Počas rekonštrukcie bude upravená aj mestská hromadná doprava v danej lokalite.



"Táto rekonštrukcia umožní rozvoj územia, keďže na konci tejto cesty sa nachádzajú viaceré lokality, kde už prebehla parcelácia. Prešov má problém s nedostatkom plôch pre výstavbu rodinných domov, a preto verím, že tento projekt prinesie rozvojový impulz pre naše mesto," zhrnul primátor.