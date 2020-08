Prešov 20. augusta (TASR) – Mesto Prešov je na druhú vlnu pandémie nového koronavírusu pripravené. Ako pre TASR uviedla tlačová referentka Mestského úradu (MsÚ) v Prešove Lenka Šitárová, na úrade aj na jednotlivých mestských zariadeniach platia protiepidemiologické opatrenia s cieľom zabrániť šíreniu nového koronavírusu.



"MsÚ má pri všetkých vstupoch do administratívnych budov zabezpečené dezinfekčné zariadenie. Zamestnanci úradu v styku s občanmi používajú rúška, dodržiavajú bezpečnú vzdialenosť a komunikujú cez ochranné priehradky. MsÚ má tiež zabezpečený dostatočný počet ochranných a dezinfekčných prostriedkov pre zamestnancov," uviedla Šitárová. Informátori dohliadajú na to, či ľudia pri vstupe do budovy majú na tvári ochranné rúško.



Ako ďalej povedala, v zariadení pre seniorov (ZpS) Náruč v Prešove vytvorili karanténnu bunku pre prijímateľov, ktorí sa vracajú z pobytu v ústavnom zariadení. Klienti si čas strávený v karanténnej bunke môžu navyše spríjemniť aj komunikáciou s rodinou a príbuznými cez internet.



"V ZpS Harmónia na Cemjate zasa spustili online systém rezervácie návštev. Nový systém pre návštevy slúži na to, aby zaevidoval, v akej časti zariadenia sa hostia budú pohybovať, respektíve s kým budú prichádzať do kontaktu. V prípade, ak by sa u niektorého z klientov zariadenia objavilo podozrenie na prítomnosť ochorenia COVID-19, personál bude môcť jednoducho dohľadať každú osobu, ktorá prišla do kontaktu so seniormi alebo personálom," vysvetlila Šitárová.



Aj zamestnanci komunitného centra v lokalite k Starej tehelni dbajú podľa nej vo zvýšenej miere na dodržiavanie hygienických pravidiel. V denných stacionároch i centrách merajú teplotu všetkým, ktorí ich navštevujú. Zamestnanci vykonávajú preventívnu činnosť, najmä v lokalite k Starej tehelni, o povinnosti dodržiavania hygienických pravidiel.



"Vo všetkých zariadeniach mesta majú zamestnanci k dispozícii rúška, ktoré sami šijú a rozdávajú seniorom, zdravotne postihnutým i rómskym spoluobčanom," povedala Šitárová.



Odbor služieb pre občanov prešovskej radnice zároveň rozdáva opatrovateľkám rúška, aby ich mali k dispozícii pre seniorov, ktorých chodia opatrovať. „Zároveň im pravidelne dopĺňame dezinfekciu na ruky, dostávajú jednorazové rukavice a zamestnanci – opatrovatelia alebo opatrovateľky - sú upozorňovaní, že ak majú obavy, že zdravotný stav opatrovaného seniora nie je v poriadku, majú to ihneď nahlásiť," dodala Šitárová.