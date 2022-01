K strateným veciam v MHD sa Prešovčania dostanú jednoduchšie

Prešov 18. januára (TASR) - Majitelia stratených predmetov v prešovskej MHD sa k nim dostanú jednoduchšie. Na webstránke Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) www.dpmp.sk pribudla záložka Straty a nálezy, kde je uvedený zoznam nájdených predmetov vo vozidlách MHD.



Podľa Juraja Handzuša z DPMP vodiči takmer na dennom poriadku nájdu stratené a zabudnuté dáždniky, tašky, peňaženky, ale aj hodnotné veci, akými sú mobily, notebooky či iná elektronika.



"Všetky nájdené veci po skončení služby odovzdávajú na dopravnom dispečingu, kde ich službukonajúci dispečer skontroluje a zapíše do evidencie. Mnohokrát sa stáva, že si cestujúci rýchlo uvedomia, že im niečo chýba a včas kontaktujú zamestnancov dopravného podniku. V takom prípade sa darí nálezy odovzdať ešte v deň straty ich pôvodným majiteľom. Dispečer upovedomí vodiča a naviguje cestujúceho, kedy a akou trasou pôjde dané vozidlo späť a stratenú vec mu odovzdá priamo vodič na linke," vysvetlil Handzuš.



Častejšie sa však podľa jeho slov stretávajú s tým, že sa pôvodní majitelia k svojim veciam neprihlásia. "Možno nepostrehnú, že niečo stratili, možno nevedia, kde to stratili, a možno aj postrehli, že niečo stratili a aj vedia, kde to stratili, no nevedia, čo robiť. V zmysle prepravného poriadku MHD v Prešove je dopravný podnik povinný zhromažďovať nájdené veci po dobu dvanástich mesiacov. Ak sa ani po takom čase k nálezom nik neprihlási, nálezy sú zlikvidované," vysvetlil Handzuš.



Najbližšie týždne bude v LCD monitoroch trolejbusov a autobusov umiestnený aj informačný leták, ktorý bude cestujúcich informovať o tom, čo robiť v prípade straty osobných vecí. Cieľom je podľa Handzuša zvýšenie povedomia o týchto situáciách a postupoch pri nich.