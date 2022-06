Prešovčania sa od júna môžu tešiť na letné premietanie kina Pocity

Prešov 1. júna (TASR) - Letné kino Pocity zorganizuje počas júna, júla a augusta desať premietaní v záhradnom kine, ktoré sa nachádza za kinom Scala na Masarykovej ulici v Prešove. V amfiteátri budú mať diváci možnosť uvidieť snímky z rôznych kútov sveta a rôznych žánrov. Prvá projekcia je naplánovaná na stredu a bude ňou francúzska komédia Amélia z Montmartru. TASR o tom informovala dramaturgička kina Pocity Nina Šilanová.



"Kultovú romantickú komédiu o nesmelej Parížanke s láskavým srdcom milujú vďaka jej hravosti a pôvabu milióny divákov po celom svete. Film o drobných, ale o to dôležitejších radostiach, ktorý získal množstvo prestížnych filmových ocenení, ani po 20 rokoch od premiéry nestratil nič zo svojho šarmu," uviedla Šilanová.



Čo všetko sa môže pokaziť v luxusnej reštaurácii za jeden večer, sa diváci dozvedia z filmu Bod varu, ktorý si môžu pozrieť 8. júna. Rodinnú drámu Mikea Millsa C'MON, C'MON premietne letné kino 15. júna. Fínsku komédiu Heavy trip si môžu diváci pozrieť 22. júna. Záver školského roka (29. 6.) bude patriť japonskému animovanému filmu Môj sused Totoro.



Letné kino Pocity bude so svojim programom pokračovať každú stredu po zotmení až do 3. augusta. Filmy začínajú o 21.00 h, respektíve po zotmení a v prípade nepriaznivého počasia sa uskutočnia v kine Scala. Celý program nájdu záujemcovia na profile kina na sociálnej sieti.



Projekt realizujú vďaka finančnej podpore mesta Prešov vo výške 2645 eur.