Prešov kompletne obnoví parkovisko na Hollého ulici

Prešov 5. decembra (TASR) - Parkovisko na Hollého ulici v Prešove, ktoré využívajú najmä návštevníci nemocnice a amfiteátra, prejde komplexnou rekonštrukciou. Ako TASR informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, panelová plocha je v súčasnosti na mnohých miestach poškodená a pre autá nebezpečná. Dlhodobo podľa neho na parkovisku chýba aj riadne dopravné značenie a vyznačenie pruhov.



"Plocha, ktorá prejde rekonštrukciou, slúži motoristom na zaparkovanie aj dnes, no jej stav nezodpovedá štandardom, ktoré chceme prešovským motoristom ponúkať. Problematické je tam momentálne odvodnenie plôch, zdegradovaný betón a trčiace roxory. O deväť mesiacov motoristom odovzdáme kvalitné a bezpečné parkovisko so 134 miestami na zaparkovanie," povedal primátor Prešova František Oľha.



Dodal, že práce možno zhotoviteľ ukončí aj skôr, ak bude mierna zima a budú to umožňovať poveternostné podmienky.



Spolu s parkovacími plochami bude podľa Hudáka zrevitalizovaný aj priestor vstupu do amfiteátra, ako aj prístupový koridor k vstupnej bráne. Dôjde taktiež k zarovnaniu terénu plochy parkoviska, odstráneniu oplotenia, ktoré v súčasnosti rozdeľuje parkovisko a pribudnúť by mala ďalšia zeleň.



Na všetky tieto práce sú vyčlenené finančné prostriedky mesta vo výške viac ako 517.000 eur. Zhotoviteľom stavby sa stala firma EKO SVIP, s.r.o., ktorá vzišla z verejnej súťaže a podľa zmluvy o dielo práce dokončí do augusta 2025.



"K prácam na rekonštrukcii parkoviska sa budú, samozrejme, viazať aj určité dopravné obmedzenia. Počas trvania prác nebude možné zaparkovať na plochách, ktoré budú rekonštruované. Zhotoviteľ preto motoristov vyzýva, aby do 8. decembra vyprázdnili parkovisko na ulici Hollého, nakoľko od rána 9. decembra na ňom už nebude možné zaparkovať," doplnil Hudák.