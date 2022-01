Prešovský kraj otvorí desiatky očkovacích termínov

Prešov 1. januára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) umožní v novom roku vakcináciu od nedele 2. januára. S výnimkou sviatku Troch kráľov bude prvý januárový týždeň očkovať nepretržite a otvorí spolu 26 očkovacích termínov na ôsmich rôznych miestach. Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, očkovať sa bude v Prešove, Poprade, Humennom, Vranove nad Topľou, Levoči i Bardejove.



"V nedeľu v čase od 10. do 17. hodiny bude očkovanie a preočkovanie vakcínou od Pfizer/BioNTech v obchodnom centre v Bardejove pre registrovaných, ako aj neregistrovaných záujemcov," uviedla hovorkyňa. Dodala, že od 3. do 5. januára a znovu 7. januára je možnosť vakcinácie v zabehnutom večernom režime v nákupných centrách v Prešove a v Poprade. Medzi 15. a 19. hodinou sa tam bude záujemcom aplikovať prvá, druhá i tretia dávka vakcíny od Pfizer/BioNTech. "V piatok 7. januára bude táto vakcína dostupná aj v meste Levoča v školskom internáte strednej odbornej školy pedagogickej, kde prebehne očkovanie v čase od 10. do 17. hodiny," doplnila Jeleňová.



Druhý januárový víkend (8. a 9. 1.) prinesie 16 očkovacích termínov. V sobotu bude pokračovať očkovanie v Levoči, spomínanú vakcínu podajú taktiež záujemcom v Mestskej športovej hale vo Vranove nad Topľou od 10. do 17. hodiny. Počas oboch víkendových dní sa v rovnakom čase uskutoční aj očkovanie v obchodných domoch v Prešove a v Poprade. Kraj tam pre registrovaných záujemcov i pre ľudí bez termínu na počkanie sprístupní aj vakcínu Janssen.



Prešovský kraj zároveň otvorí cez druhý januárový víkend všetky tri krajské veľkokapacitné očkovacie centrá (VOC). V Strednej odbornej škole technickej v Prešove a Strednej priemyselnej škole techniky a dizajnu v Poprade umožní očkovanie či preočkovanie vakcínou od Pfizer/BioNTech od 9. do 18. hodiny. Vo VOC Obchodnej akadémie v Humennom to bude od 9. do 16. hodiny. Vakcína bude na týchto miestach dostupná pre všetkých záujemcov.



"Celý harmonogram najbližšieho očkovania na území Prešovského kraja je pre verejnosť dostupný na našom webovom sídle," upozornila Jeleňová. Na záver dodala, že aktuálne sa počet aplikovaných vakcín proti novému koronavírusu pod taktovkou PSK, vo VOC, v nákupných centrách či prostredníctvom mobilnej jednotky blíži k číslu 250.000.