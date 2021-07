Na preočkovanie AstraZenecou v Prešove sprístupňujú posledné termíny

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Lukáš Grinaj

Prešov 21. júla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj ponúkne ľuďom počas víkendu (24. - 25. 7.) možnosť zaočkovať sa na počkanie v prešovskom obchodnom centre (OC) na ulici Armádneho generála Svobodu na sídlisku Sekčov. V krajských veľkokapacitných vakcinačných strediskách sprístupňuje posledné termíny na preočkovanie vakcínou AstraZeneca, a to v sobotu a aj bez nutnosti registrácie. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.PSK otvorí počas víkendu tri svoje veľkokapacitné centrá (VOC) v Prešove, Poprade a Humennom. Prioritne sa v nich zameria na preočkovanie vakcínou AstraZeneca. V sobotu pritom umožní čakateľom na druhú dávku tejto vakcíny zaočkovanie aj bez nutnosti registrácie. K dispozícii má spolu jej 1200 dávok.upozornil predseda PSK Milan Majerský.Preočkovanie vakcínou AstraZeneca bude v sobotu realizované vo VOC Prešov v čase od 08.00 h do 17.00 h. V rovnakom čase prebehne očkovanie taktiež v popradskom centre a od 8.00 h do 12.00 h aj v centre v Humennom. V nedeľu sa bude vo VOC v Humennom aplikovať i vakcína Pfizer/BioNTtech. Centrá v Starej Ľubovni a Bardejove ostávajú počas najbližších dní zatvorené.povedala Jeleňová.PSK taktiež zrealizuje ďalšie hromadné očkovanie bez nutnosti registrácie v spomenutom OC na sídlisku Sekčov v Prešove. Uskutoční sa počas oboch víkendových dní v čase od 10.00 h do 18.00 h. Pre záujemcov bude k dispozícii jednodávková vakcína Janssen od spoločnosti Johnson&Johnson v alokovanom množstve najmenej 300 vakcín na jeden deň. V prípade zvýšeného dopytu vie kraj zabezpečiť ďalšie vakcíny z prešovského centra.