Prešovské krajské zastupiteľstvo bude mať o troch poslancov viac

Prešov 15. júna (TASR) – V novom volebnom období po jesenných voľbách bude Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) tvoriť 65 poslancov namiesto súčasných 62. Na pondelkovom (13. 6.) rokovaní o tom rozhodli krajskí poslanci, ktorí sa zaoberali volebnými obvodmi. Tie bolo podľa predsedu PSK Milana Majerského potrebné schváliť do 20. júla.



"Prebehla diskusia, padali rôzne návrhy, aj pred samotným zastupiteľstvom. Rešpektujem to, taký je výsledok. Je značné to, že v PSK došlo k miernemu poklesu obyvateľov a my sme aj napriek tomu navýšili počet ich zástupcov v zastupiteľstve," uviedol Majerský s tým, že má pochybnosti, čo sa týka súladu so zákonom.



"Ak by bol daný jednotný koeficient pre všetky okresy, bolo by to všetko v poriadku aj z môjho pohľadu, ale rešpektujem rozhodnutie poslancov," skonštatoval Majerský s tým, že ak im prokurátor vráti uznesenie na prerokovanie, budú sa tým poslanci zaoberať. V opačnom prípade ho podpíše a bude rešpektovať.



Úrad PSK navrhol, aby bolo v zastupiteľstve za okres Kežmarok a Sabinov o jedného poslanca viac, keďže tam vzrástol počet obyvateľov a rovnako za okres Prešov, keďže mal dlhodobo o jedného menej. Za okres Svidník mali byť namiesto troch poslancov dvaja, keďže tam klesol počet obyvateľov. Celkovo by ich bolo v zastupiteľstve 64. Poslanci s tým nesúhlasili. Kriticky sa voči návrhu vyjadrili poslanci za okres Svidník.



"Som proti tomu, aby sme takýmto spôsobom zasahovali do poslaneckých možností v rámci okresu. Veľmi veľa vecí záleží od poslancov. Traja majú stále väčšiu váhu ako dvaja," uviedol poslanec Ján Vook.



"Pýtam sa, prečo práve okres Svidník má byť ako pokusný králik, či už pri školstve alebo volebných obvodoch. Matematicky mi to tiež nesedí. Sú okresy, ktoré koeficient majú iný ako Svidník," doplnil poslanec Peter Pilip.



"Náš okres je dlhodobo posledné obdobie skúšaný, či to bola pôrodnica, nemocnica všeobecne, jej stratifikácia, súdna mapa a ďalšie veci. Toto by bola ďalšia rana na úrovni regiónu, ktorá by bola v neprospech okresu a preto som zásadne proti," dodal poslanec Ján Hirčko.



Poslanci napokon na návrh poslankyne za okres Snina Nadeždy Sirkovej schválili navýšenie na 65, vrátane zachovaného počtu za okres Svidník.