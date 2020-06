Prešovskí krajskí poslanci schválili finančnú pomoc pre obec Pichne

Prešov 22. júna (TASR) – Pomoc pre obec Pichne v okrese Snina vo výške 600.000 eur schválili v pondelok prešovskí krajskí poslanci. Počas uplynulého víkendu ju postihla povodeň. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) má za vyčlenené peniaze zabezpečiť práce na poškodených cestách v obci Pichne. Finančná pomoc vo výške 600.000 eur zvýšila celkové výdavky upraveného bežného rozpočtu kraja na takmer 210 miliónov eur.



"Obec zažila ťažký víkend, a preto sme sa rozhodli hneď teraz vyčleniť prostriedky na haváriu, ktorá vznikla vplyvom povodní. Vyčlenili sme 600.000 eur na záchranné práce. Je tam prístupová cesta, ktorá je v správe SÚC PSK. Celá naša technika a ľudia od piatka (19. 6.) večera až doteraz sú k dispozícii starostovi, obyvateľom, aby likvidovali vzniknuté škody, dali do poriadku všetko, čo sa dá dať, a následne realizovali opravu poškodenej cesty," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Vzhľadom na to, že ide o povodeň tretieho stupňa, tak po následnej dokumentácii a schválení tieto finančné prostriedky podľa jeho slov refunduje štát.



Cestári zasahovali v obci Pichne od piatka večera, keď ju zasiahla prvá prívalová vlna. Čistili odvodňovacie rigoly, demontovali prestupy a nahradili ich provizórnym prístupom k rodinným domom.



"Momentálne tam máme tri čaty z cestmajsterstiev Medzilaborce, Stakčín a Humenné. Práce na čistení priekop intenzívne pokračujú," povedal riaditeľ SÚC PSK Marcel Horváth a doplnil, že zároveň skontrolovali stav mostov a cesty v obci.



"Vyšlo nám v priemerných cenách, že bude potrebné investovať do opravy ciest a odvodňovacích prvkov približne 600.000 eur. Po tomto hrubom rozpočte nasleduje príprava podrobného rozpočtu, nákup materiálu a vyčlenenie ďalšieho personálu na tieto práce," povedal Hotváth.



Ako ďalej uviedol, v súvislosti s počasím vznikajú v kraji problémy najmä s naplaveninami z polí, ktoré nie sú osiate plodinami. "Konkrétne ide o úseky Prešov - Klenov, Kapušany - Demjata a mali sme väčšiu povodeň v obci Kvačany. To nám robí najväčšie problémy, že nám zaplavuje priekopy bahno a voda nemôže odtekať," skonštatoval Horváth.



Obec Pichne v piatok postihla prívalová vlna spôsobená búrkovou činnosťou. Zničila približne kilometer hlavnej cesty, miestne komunikácie a poškodila ploty a dvory rodinných domov. Starosta obce Július Baník vyčíslil škody len na hlavnej ceste na približne 500.000 eur. Obci následne po osobnej obhliadke prisľúbili pomoc predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina), minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) a podpredseda PSK Jozef Lukáč. Obec zatopilo i v nedeľu (21. 6.). Škody na obecnom majetku už voda nenapáchala, pod vodou sa opäť ocitli dvory a pivnice rodinných domov.