Krajský súd nevzal do väzby mužov v súvislosti s napadnutím farmára

Prešov 29. mája (TASR) – Krajský súd nevzal do väzby dvoch mužov v súvislosti s napadnutím farmára Iva Belejčáka na poli na východe Slovenska minulý týždeň. Senát Krajského súdu v Prešove v piatok zamietol sťažnosť okresného prokurátora proti rozhodnutiu Okresného súdu v Bardejove z nedele o nevzatí oboch obvinených do väzby. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.



"Senát KS konštatoval na základe výsledkov doterajšieho dokazovania, v prípravnom štádiu predmetného trestného konania, že v prípade oboch obvinených neboli preukázané reálne skutočnosti, napĺňajúce zákonné predpoklady takzvanej preventívnej väzby v zmysle návrhu krajského prokurátora. Proti uzneseniam KS v Prešove v prípade oboch obvinených nie je prípustný riadny opravný prostriedok," uviedla Petrufová.



Sudkyňa pre prípravné konanie Okresného súdu v Bardejove v nedeľu rozhodla o návrhu okresného prokurátora na vzatie oboch obvinených do takzvanej kolúznej a preventívnej väzby tak, že ich do väzby neberie.



Verejné zasadnutia v prípade oboch obvinených sa konali v priestoroch Krajského súdu za dodržiavania mimoriadnych protiepidemických opatrení.



Farmári, ktorí budú spory o obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy riešiť násilím, prídu o štátnu podporu. Povedal to vo štvrtok minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽaNO), ktorý tak reagoval na posledný zverejnený prípad napadnutia farmára Belejčáka.



Syn zbitého farmára Ivo Belejčák vo štvrtok na tlačovej konferencii povedal, že problém s obhospodarovaním plôch sa podľa neho tiahne už od roku 2014. Takýchto prípadov, keď sa niektorí podnikatelia usilujú svojich konkurentov zničiť, je podľa neho na Slovensku veľmi veľa.



Schéma je vo veľkej väčšine prípadov rovnaká. Farmárom bránia vo využívaní priamych platieb ich konkurenti tak, že požiadajú o dotácie na rovnaké plochy. Pôdohospodárska platobná agentúra potom takéto žiadosti vyradí. S fyzickým násilím sa však Belejčák stretol počas uplynulých rokov prvýkrát.