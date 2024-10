Prešov kritizuje neschválenie dotácie zo strany rezortu kultúry

Prešov 7. októbra (TASR) - Mesto Prešov kritizuje neschválenie dotácie zo strany rezortu kultúru na projektovú dokumentáciu obnovy múru hradobného opevnenia v areáli gymnázia na Konštantínovej ulici. Ide o národnú kultúrnu pamiatku a mesto v rámci programu Obnovme si svoj dom požadovalo od rezortu kultúry 52.155 eur.



"Odborná komisia, ktorá bola zriadená k tejto výzve ministerstvom kultúry, previedla odborné hodnotenie jednotlivých projektov, ktoré boli predložené. Mestu Prešov bolo oznámené, že pre nedostatočné ohodnotenie, kvalitu projektu alebo nedostatok financií náš projekt nebol podporený. Právo ministerstvu kultúry rozhodnúť o pridelení dotácie neuberám, ani neupieram, ale odvolanie sa na hodnotenie odbornej komisie a na nedostatok prostriedkov spôsobilo určité rozhorčenie našich zamestnancov, ktorí poctivo pracujú a pripravujú jednotlivé projekty," uviedol primátor Prešova František Oľha.



Mesto podľa neho získalo v hodnotení 38 bodov a podporené boli projekty, ktoré mali nižší počet bodov. "Dokonca si myslím, že polovica projektov, ktoré boli podporené, mali nižšie bodové hodnotenie ako mesto Prešov," skonštatoval Oľha s tým, že proti rozhodnutiu Ministerstva kultúry SR sa odvolajú.



Ako povedal, v budúcom roku vyčlenia v mestskom rozpočte 55.000 eur v rámci plánu investícií na projektovú dokumentáciu. Realizácia celej obnovy si podľa primátora vyžiada od 500.000 eur do milióna eur.



"My ani nevieme pokračovať ďalej, kým nemáme urobený archeologický výskum a nemáme odborníkmi povedané, akým spôsobom a ako máme rekonštruovať hradobný múr," vysvetlil Oľha.



"Niekoľko dlhých rokov sa snažíme aj my nejakým spôsobom podporiť opravu hradobného múru, keďže nám to komplikuje život jednak pri hodinách telesnej výchovy, keďže vidíme, že sme v areáli, kde sa dá športovať. Mali sme už niekoľko malých projektov na výstavbu multifunkčného ihriska, kde nám ale bolo oznámené, že pokiaľ sa nedá do poriadku múr, v podstate nemáme šancu, lebo akonáhle by sme tu niečo vybudovali a následne potom by sa povedzme opravoval múr, tak by to vyšlo navnivoč," doplnil riaditeľ gymnázia na Konštantínovej ulici Stanislav Šanta, ktorý víta rozhodnutie mesta múr opraviť.