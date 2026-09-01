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Prešov: Križovatka ulíc Škultétyho a 17. novembra je prejazdná pre MHD
Od utorka zároveň platia nové cestovné poriadky liniek 2, 5 a 7.
Autor TASR
Prešov 1. septembra (TASR) - Križovatka ulíc Škultétyho a 17. novembra v Prešove je od utorka prejazdná pre vozidlá mestskej hromadnej dopravy (MHD) a trolejbusová doprava je obnovená v pôvodnom rozsahu. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Od utorka zároveň platia nové cestovné poriadky liniek 2, 5 a 7.
Zastávka Škultétyho (smer Čierny most) je presunutá z dočasnej polohy späť do trvalej polohy na Škultétyho ulici. V pracovných dňoch bude MHD premávať podľa cestovného poriadku platného pre školský pracovný deň.
Všetky cestovné poriadky liniek 2, 5 a 7 platné od utorka sú zverejnené na webstránke Dopravného podniku mesta Prešov.
Od utorka zároveň platia nové cestovné poriadky liniek 2, 5 a 7.
Zastávka Škultétyho (smer Čierny most) je presunutá z dočasnej polohy späť do trvalej polohy na Škultétyho ulici. V pracovných dňoch bude MHD premávať podľa cestovného poriadku platného pre školský pracovný deň.
Všetky cestovné poriadky liniek 2, 5 a 7 platné od utorka sú zverejnené na webstránke Dopravného podniku mesta Prešov.