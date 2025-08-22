Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prešovské linky MHD v smere na Košickú neobslúžia Nový Solivar

Na snímke MHD v centre Prešova. Foto: TASR - František Iván

Zo smeru Košická - Železničná stanica zostáva obsluha všetkých zastávok bez zmeny.

Autor TASR
Prešov 22. augusta (TASR) - Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) informuje cestujúcich o dočasnej zmene trás MHD počas soboty (23. 8.) a nedele (24. 8.). Dočasná zmena trasy sa týka liniek 10, 14, 19, 24, 26, 42, N1 a N2. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.

„V sobotu od 6.00 h do nedele do 5.00 h bude pre rekonštrukčné práce v úseku križovatky ciest Košická - Východná dočasne zmenená trasa autobusových liniek 10, 14, 19, 24, 26, 42, N1, N2,“ uviedla Šitárová.

Zo smeru Železničná stanica - Košická budú autobusové linky premávať po obchádzkovej trase, neobslúžia zastávku Nový Solivar. Zo smeru Košická - Železničná stanica zostáva obsluha všetkých zastávok bez zmeny.
