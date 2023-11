Prešovčania sa môžu so svojím problémom obrátiť na ľudí z Trojlístka

Prešov 28. novembra (TASR) - Dozvedieť sa viac o závislostiach, závislostnom správaní, alebo sa poradiť so svojím problémom či problémom blízkeho môžu v utorok návštevníci ambulantných priestorov neziskovej organizácie Trojlístok na Konštantínovej ulici v Prešove a pobočky na Stöcklovej ulici v Bardejove. Počas dňa otvorených dverí (DOD) im budú k dispozícii odborníci.



Ako pre TASR uviedla riaditeľka prešovskej neziskovej organizácie Trojlístok Denisa Šoltésová, vítaní sú nielen tí, ktorí majú problém napríklad s alkoholom, gamblerstvom, sebapoškodzovaním a rôznymi závislosťami, ale aj ich blízki.



"Predstavujeme odborný tím, činnosť neziskovej organizácie Trojlístok a poskytujeme priestor na konzultácie. Budeme k dispozícii pre všetkých odborníkov a odborníčky, ale aj širokú verejnosť, ak majú akékoľvek otázky týkajúce sa závislosti a závislostného správania. Sú pozvané viaceré základné a stredné školy. Verím, že aj v súčasnosti, keď do popredia vystupujú otázky násilia, šikany, agresivity, problematika závislostného správania, aktuálna je a ten priestor verejnosť, či už odborná alebo laická, plne využije," uviedla Šoltésová.



Ako povedala, v súčasnosti zažívajú veľký 'boom' sebapoškodzovania u mladých ľudí a porúch príjmu potravy. Z minulých rokov majú skúsenosti, že počas DOD prišli i ľudia, ktorí mali nejaký problém a začali ho riešiť.



"Veľmi často sa stáva, že práve na DOD získajú informácie, ktoré ich posmelia a možno trošku zmiernia pocity nejakej hanby, beznádeje, bezmocnosti a naozaj sa stáva, že potom sa ozývajú intenzívnejšie," priblížila Šoltésová.



Návštevníkom je k dispozícii odborný tím na konzultácie a poskytovanie informácií. "Ktokoľvek príde, bude prijatý a budú mu poskytnuté všetky informácie. Pokiaľ by aj nechcel sa niekto pýtať, máme pomerne široký výber rôznych informačných materiálov. Pre niekoho možno aj toto bude forma, kde získa informácie," dodala Šoltésová.