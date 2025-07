V Prešove sa môžu ľudia osviežiť pod vodnými bránami či pri fontánach

Prešov 2. júla (TASR) - V horúcich letných dňoch sa ľudia v Prešove môžu osviežiť pod vodnými bránami v Južnom parku a na Floriánovej ulici. K dispozícii sú aj striekajúce fontány a fontánky s pitnou vodou. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



„Striekajúce fontány budú v prevádzke vždy od 9.00 do 20.00 h. Verejné toalety a vodná hmla na Floriánovej ulici budú v prevádzke od pondelka do nedele v čase od 9.00 do 18.30 h. V Južnom parku takisto od pondelka do nedele, v čase od 10.00 do 18.00 h,“ uviedla Šitárová.



Prešovčanom aj návštevníkom mesta je k dispozícii Neptúnova fontána v Južnom parku na Hlavnej ulici, Fontána Mládeže na Sídlisku II., Fontány Družba a Centrum na Sídlisku III., Fontána Divízia na Námestí legionárov, fontána na Šmeralovej ulici, Fontána Opál na ul. Martina Benku, fontána na Švábskej ulici a fontána Centrál na ulici Československej armády. Z technických príčin zostáva mimo prevádzky fontána Angelinum na Keratsínskom námestí a Fontána SNP na Námestí mieru.



„Prosíme deti a rodičov, aby počas prázdnin, pri hre v parku, ‚nekŕmili‘ sochy zvierat v Neptúnovej fontáne kamienkami. V papuliach zvierat vo fontáne sú umiestnené trysky, ktoré sa kamienkami a inými predmetmi rýchlo upchajú a fontánu znefunkčnia,“ povedala konateľka Mestského podniku služieb Karolína Bortáková.



Spustené sú aj fontánky s pitnou vodou Lekno (Námestie legionárov), Hríb a Mušľa na pešej zóne, ale aj tie na Dargovskej ulici, Jarkovej ulici, v Parku Alexandra Dubčeka, na Duchnovičovom námestí a na Námestí mládeže.



V centre mesta a na miestach kvetinových záhonov vo verejnej zeleni bude podľa Šitárovej v letnom období zabezpečené denné polievanie počas pracovného týždňa. V horúcich letných dňoch sa v meste Prešov polievaním ochladzuje aj dlažba v centre mesta a mestské cesty.



Obyvateľom podľa Šitárovej odporúčajú dodržiavať pitný režim. „Vodu, ideálne čistú, bez cukru a kofeínu, je potrebné prijímať pravidelne, v menších dávkach. Pri pobyte vonku netreba zabúdať ani na pokrývku hlavy. Odporúčame vyhýbať sa priamemu slnku a najmä v čase obeda a skorého popoludnia sa zdržiavať v tieni,“ dodala Šitárová.