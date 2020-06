Mapy budú bohatšie o údaje z rómskych osád v obciach prešovského kraja

Prešov 26. júna (TASR) – Zakreslením nezmapovaných ciest a budov vo vybraných obciach Prešovského kraja s rómskou populáciou do máp sa v uplynulých dňoch zaoberali odborníci, ktorí sa stretli v Úrade Prešovského samosprávneho kraja. TASR o tom informovala Lea Heilová z Oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK. Mapovanie má pomôcť pri ďalšom rozvoji týchto obcí.



Šesť obcí z Prešovského kraja bude podľa nej detailnejšie a presnejšie zakreslených v mapách. Dopomohli k tomu študenti Prešovskej univerzity v Prešove, ktorí sú členmi skupiny UNIPO Mappers a odborníci z Oddelenia Inštitútu rozvoja PSK.



Na spoločnom workshope Roma Settlements Mapathon na PSK zaznačovali podľa satelitných snímok nezmapované územia. Aktivita sa uskutočnila za podpory Európskej komisie a technickej pomoci Svetovej banky.



„Vo vybraných obciach sa snažíme na základe leteckých snímkov zaznamenať budovy, ktoré nie sú zavedené v mapách. Ide o šesť pilotných obcí s rómskou populáciou – Ostrovany, Varhaňovce, Dlhé Stráže, Varadka, Krivany a Čičava," uviedol počas workshopu odborný asistent na Katedre geografie a aplikovanej geoinformatiky na Prešovskej univerzite v Prešove Miloslav Michalko.



V druhej fáze bude nasledovať terénne skúmanie prostredníctvom mobilných zariadení a dotazníkov. Cieľom je zistiť, aká je v obci infraštruktúra, či majú ľudia prístup k vode, elektrine a podobne.



„Snažíme sa zabezpečiť takzvanú dátovú podporu. To znamená zmapovať obce a priniesť čo najkvalitnejšie dáta, aby sme sa na základe nich vedeli do budúcna rozhodovať a plánovať projekty a ďalší rozvoj týchto obcí. Mappingom vieme okrem iného vyhodnotiť, nakoľko sú stavby v danej obci legálne a ako rýchlo sa budujú," spresnil Marek Hudák z Oddelenia Inštitút rozvoja PSK.



Priestorové údaje v mape a ďalšie demografické ukazovatele budú rozhodujúce pri určovaní potrieb jednotlivých obcí. Napríklad, či v danej obci je potenciál investovať do škôl, na akú skupinu ľudí je potrebné sa sústrediť, prípadne či je tam nutné dobudovať infraštruktúru v strednom či väčšom rozsahu, alebo sa radšej zamerať na iné projekty.



Úrad PSK využije dáta pri aktivitách Iniciatívy Catching-up regions, ktorá sa v jednom zo svojich komponentov zameriava práve na marginalizované rómske komunity. Podľa Heilovej všetky prognózy nasvedčujú, že význam Rómov pre miestny hospodársky a sociálny rozvoj porastie. Je to zdroj pracovnej sily, ktorá predstavuje jeden z rozvojových potenciálov PSK a je nevyhnutné ho čím skôr zapojiť.



Podľa štatistických údajov tvoria Rómovia približne 15 percent z celkového počtu obyvateľov PSK. Atlas rómskych komunít z roku 2019 uvádza, že na území PSK žije približne 127 000 rómskych obyvateľov.