Prešovská škôlka na Budovateľskej ulici sa opäť stala zelenou školou

Prešov 8. októbra (TASR) – Materská škola (MŠ) na Budovateľskej ulici v Prešove sa piaty raz stala zelenou školou. Ako o tom TASR informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, ani obmedzené fungovanie v uplynulých mesiacoch nezabránilo 12 MŠ na Slovensku splniť podmienky na získanie medzinárodného certifikátu programu Zelená škola.



MŠ na Budovateľskej ulici podľa jej slov trápilo množstvo odpadu, ktorý vzniká v kuchyni a jedálni, sústredila sa preto na tému potraviny a dala si za cieľ znížiť množstvo bioodpadu o 20 percent.



„Pátrali s deťmi po pôvode potravín, navštívili lokálny trh aj bezobalový obchod, deti sa učili čistiť zeleninu a s kuchárkami pripravovali zeleninové šaláty. Šupky dávajú do kompostu na školskom dvore. Vysadili bylinky a urobili vyvýšené záhony. Na jar tohto roku si plánovali vysadiť vlastnú zeleninu. Po celoplošnom zatvorení škôl však, žiaľ, nemohli plány realizovať,“ uviedla Šitárová.



„Oslovili sme rodičov s prosbou, aby s deťmi doma na parapetoch okien vysadili semienka a pripravili priesady. Milo nás prekvapilo, že sa zapojila viac ako polovica rodín. Ostali sme zatvorení dlho, tak vznikli balkónové záhradky, rodičia s deťmi nám posielali fotografie. Pomohlo nám to ostať s deťmi v kontakte, viesť ich ďalej v téme potraviny, zlepšila sa aj komunikácia s rodičmi a preniesli sme envirovýučbové prvky do domácností,“ povedala školská koordinátorka programu Lucia Drobná.



Program Zelená škola je podľa jeho koordinátorky Zuzany Gallayovej určený pre školy, ktoré majú odvahu robiť environmentálnu výchovu reálne, nie formálne, čo celoplošné zatvorenie škôl preverilo.



„Cieľom programu je robiť, čo učíme, učiť inak a zmeny v dennom fungovaní škôl robiť spoločne – učitelia, rodičia, školník, upratovačka a deti,“ povedala Gallayová.



Environmentálny výchovno-vzdelávací program Zelená škola realizuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.