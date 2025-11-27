< sekcia Regióny
Prešov chce vybudovať Národné jazdecké tréningové centrum
Ide o projekt komplexnej revitalizácie priestorov určených na jazdecké disciplíny, na ktorý mesto získalo v prvej fáze štátnu dotáciu približne 1,5 milióna eur.
Autor TASR
Prešov 27. novembra (TASR) - Mesto Prešov chce vybudovať Národné jazdecké tréningové centrum pre deti a mládež Slovenska. Nachádzať by sa malo v už existujúcom jazdeckom areáli na Jazdeckej ulici. Súčasný nájomník, ktorý tam pôsobí a dostal výpoveď, spustil petíciu za zabezpečenie ustajnenia koní a zachovanie činnosti občianskeho združenia (OZ) Parkúr Team Slavoj Prešov. Podal tiež žalobu na súd o neplatnosť výpovede zmluvy. Podľa radnice spor môže ohroziť samotnú realizáciu projektu.
Ide o projekt komplexnej revitalizácie priestorov určených na jazdecké disciplíny, na ktorý mesto získalo v prvej fáze štátnu dotáciu približne 1,5 milióna eur. O podporu štátu sa bude mesto uchádzať aj pri druhej fáze revitalizácie. Dokopy by mohlo ísť o investíciu do infraštruktúry jazdeckých športov v hodnote približne 3,5 milióna eur.
Projekt bude realizovať mestská spoločnosť Prešov Real, podľa primátora Františka Oľhu aktuálne majú všetky úkony vedúce k povoleniu stavebných prác na budove. „Prebieha práve verejné obstarávanie na dodávateľa, čo je podmienkou získania prostriedkov. Máme vyplatenú a schválenú projektovú dokumentáciu a 1. decembra uplynie výpoveď pôvodnému nájomcovi, čo by malo teda viesť k tomu, že budeme schopní projekt realizovať,“ uviedol Oľha.
Areál je podľa riaditeľky útvaru regionálnej kancelárie podpory cestovného ruchu v Prešove Ministerstva cestovného ruchu a športu SR Blanky Feč Vargovej v súčasnosti v zlom stave. Najväčším problémom je podľa nej hygiena, keďže je tam jedna toaleta, ďalej je tam pretekajúca strecha, malé okná, ktoré spôsobujú u koní prašnosť, a tiež povrch haly bez zavlažovania. Problémom je i absencia vonkajšieho kolbiska, na ktorom by bolo možné pretekať. Projekt ráta s novým opláštením haly, novými oknami, opravenou strechou a tiež závlahou. Rovnako bude nanovo oplotené kolbisko.
„Šatne pre deti, prezliekarne, miestnosti, v ktorých sa môže urobiť výučba, sa presunú do horných priestorov a spodné priestory zostanú pre kone. Vo vnútri bude sprcha, solárium a čistiaci box,“ doplnila Feč Vargová.
Čo sa týka vypovedania nájomnej zmluvy, Oľha tvrdí, že ešte pred jej vypovedaním oslovili na priame rokovanie zástupcov OZ Parkúr Team Slavoj Prešov. „Naším pôvodným zámerom bolo uzavrieť dohodu. Ponukou bolo, že ak sa dohodneme a nebudeme musieť dávať výpoveď zo zmluvy, tak im dáme do výpožičky celý areál až do naozaj nevyhnutného času, keď sa bude zasahovať stavebne do častí, ktoré sú životne dôležité a mohli by ohroziť život a zdravie koní. Rovnako som navrhol, aby prišli napríklad s riešením dočasného prestrešenia a dočasných stajní,“ povedal primátor. Deklaroval, že ubezpečoval OZ, že mesto urobí všetko pre to, aby kone boli v dobrom zdravotnom stave. Spor podľa neho ohrozuje projekt, keďže 1. decembra má byť areál uvoľnený a následne odovzdaný zhotoviteľovi diela. Výpoveď považuje za právoplatnú.
OZ Parkúr Team Slavoj Prešov tvrdí, že malo s mestom Prešov od roku 2010 riadne uzatvorenú nájomnú zmluvu na jazdecký areál do 28. februára 2054. Ako tvrdí, 25. júla tohto roka dostalo napriek tomu, že nedošlo k žiadnemu porušeniu zmluvných povinností z jeho strany, výpoveď zmluvy. Premiestnenie koní nie je podľa OZ možné zo dňa na deň a ani v horizonte niekoľkých mesiacov. V petícii okrem iného žiadajú primátora a mestských poslancov, aby zrušili alebo pozastavili účinnosť výpovede nájmu, umožnili aspoň dočasne návrat koní a komunity do pôvodného areálu alebo zabezpečili plnohodnotný náhradný areál.
Ide o projekt komplexnej revitalizácie priestorov určených na jazdecké disciplíny, na ktorý mesto získalo v prvej fáze štátnu dotáciu približne 1,5 milióna eur. O podporu štátu sa bude mesto uchádzať aj pri druhej fáze revitalizácie. Dokopy by mohlo ísť o investíciu do infraštruktúry jazdeckých športov v hodnote približne 3,5 milióna eur.
Projekt bude realizovať mestská spoločnosť Prešov Real, podľa primátora Františka Oľhu aktuálne majú všetky úkony vedúce k povoleniu stavebných prác na budove. „Prebieha práve verejné obstarávanie na dodávateľa, čo je podmienkou získania prostriedkov. Máme vyplatenú a schválenú projektovú dokumentáciu a 1. decembra uplynie výpoveď pôvodnému nájomcovi, čo by malo teda viesť k tomu, že budeme schopní projekt realizovať,“ uviedol Oľha.
Areál je podľa riaditeľky útvaru regionálnej kancelárie podpory cestovného ruchu v Prešove Ministerstva cestovného ruchu a športu SR Blanky Feč Vargovej v súčasnosti v zlom stave. Najväčším problémom je podľa nej hygiena, keďže je tam jedna toaleta, ďalej je tam pretekajúca strecha, malé okná, ktoré spôsobujú u koní prašnosť, a tiež povrch haly bez zavlažovania. Problémom je i absencia vonkajšieho kolbiska, na ktorom by bolo možné pretekať. Projekt ráta s novým opláštením haly, novými oknami, opravenou strechou a tiež závlahou. Rovnako bude nanovo oplotené kolbisko.
„Šatne pre deti, prezliekarne, miestnosti, v ktorých sa môže urobiť výučba, sa presunú do horných priestorov a spodné priestory zostanú pre kone. Vo vnútri bude sprcha, solárium a čistiaci box,“ doplnila Feč Vargová.
Čo sa týka vypovedania nájomnej zmluvy, Oľha tvrdí, že ešte pred jej vypovedaním oslovili na priame rokovanie zástupcov OZ Parkúr Team Slavoj Prešov. „Naším pôvodným zámerom bolo uzavrieť dohodu. Ponukou bolo, že ak sa dohodneme a nebudeme musieť dávať výpoveď zo zmluvy, tak im dáme do výpožičky celý areál až do naozaj nevyhnutného času, keď sa bude zasahovať stavebne do častí, ktoré sú životne dôležité a mohli by ohroziť život a zdravie koní. Rovnako som navrhol, aby prišli napríklad s riešením dočasného prestrešenia a dočasných stajní,“ povedal primátor. Deklaroval, že ubezpečoval OZ, že mesto urobí všetko pre to, aby kone boli v dobrom zdravotnom stave. Spor podľa neho ohrozuje projekt, keďže 1. decembra má byť areál uvoľnený a následne odovzdaný zhotoviteľovi diela. Výpoveď považuje za právoplatnú.
OZ Parkúr Team Slavoj Prešov tvrdí, že malo s mestom Prešov od roku 2010 riadne uzatvorenú nájomnú zmluvu na jazdecký areál do 28. februára 2054. Ako tvrdí, 25. júla tohto roka dostalo napriek tomu, že nedošlo k žiadnemu porušeniu zmluvných povinností z jeho strany, výpoveď zmluvy. Premiestnenie koní nie je podľa OZ možné zo dňa na deň a ani v horizonte niekoľkých mesiacov. V petícii okrem iného žiadajú primátora a mestských poslancov, aby zrušili alebo pozastavili účinnosť výpovede nájmu, umožnili aspoň dočasne návrat koní a komunity do pôvodného areálu alebo zabezpečili plnohodnotný náhradný areál.