Mesto Prešov eviduje nedostatok opatrovateľov

Prešov 11. januára (TASR) – Nedostatok opatrovateľov má pomôcť vyriešiť projekt, ktorý od decembra minulého roka realizuje mesto Prešov. Chce ním podporiť poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí s úsilím o zlepšenie kvality života prijímateľov. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Ako povedala, zámerom projektu je predchádzanie tomu, aby boli občania mesta Prešov odkázaní na pobytové sociálne služby, a akceptovanie ich prirodzených potrieb.



"Projekt zároveň prispeje k udržaniu zamestnanosti, a to aj v období pandémie ochorenia COVID-19. Do projektu je zapojených 50 opatrovateliek a opatrovateľov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady," priblížila Šitárová.



Mesto eviduje nedostatok zamestnancov na úseku opatrovateľskej služby, kde je podmienkou splnenie kvalifikačných predpokladov, ktorými sú opatrovateľský kurz v rozsahu minimálne 220 hodín alebo ukončená zdravotnícka škola. Ku koncu roka 2021 poskytovalo opatrovateľskú službu 78 opatrovateliek, pričom počet prijímateľov opatrovateľskej služby je 169.



"Zámerom zapojenia sa do projektu Podpora opatrovateľskej služby v meste Prešov II je možnosť získania finančných prostriedkov aj motivácie na túto prácu a rozšírenia pracovného tímu opatrovateliek a opatrovateľov. Záujem o opatrovateľskú službu rastie," skonštatovala Šitárová.



Celková výška oprávnených výdavkov v rámci projektu je 499.200 eur s predpokladaným termínom ukončenia projektu v novembri 2023. Projekt je realizovaný s podporou Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.