Prešov navrhuje zvýšenie sadzby miestnych daní a poplatku za odpady

Prešov 12. decembra (TASR) - Mesto Prešov od nového roka navrhuje zvýšiť sadzby miestnych daní a poplatku za komunálne odpady. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Terézia Rácová, predkladaný návrh zvýšenia sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2024 by priniesol do rozpočtu mesta Prešov zvýšenie o približne 830.000 eur a návrh na zvýšenie poplatkov za odpady zvýšenie o približne 1.185.000 eur. Poslanci by sa mali návrhmi zaoberať na svojom stredajšom (13. 12.) zasadnutí.



V prípade dane z nehnuteľností by to bolo zvýšenie o 7,7 percenta. Ak návrh schváli mestské zastupiteľstvo, vlastník jednopodlažného domu (120 štvorcových metrov) by v roku 2024 zaplatil sumu 82,44 eura. Vlastník bytu (68 štvorcových metrov) by zaplatil daň za byt v sume 46,72 eura. Daňová povinnosť vlastníka garáže (19 štvorcových metrov) by bola 38,05 eura. Vlastník záhrady (382 štvorcových metrov) by zaplatil 31,24 eura.



"Mesto Prešov zvyšovalo sadzby dane z nehnuteľnosti naposledy pre zdaňovacie obdobie roku 2023, a to približne o 50 percent v porovnaní s rokom 2022," uviedla Rácová. V prípade poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady by išlo o zvýšenie o 11,58 percenta. Za osobu a kalendárny deň je aktuálne sadzba určená paušálne v sume 0,1506 eura.



"V doposiaľ platnom všeobecne záväznom nariadení mesta Prešov o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady pre rok 2023 je stanovená sadzba 0,1350 eura za osobu na jeden kalendárny deň. Pôvodná suma 49,27 eura za osobu na jeden kalendárny rok by sa po schválení návrhu zvýšila na 54,96 eura za osobu na jeden kalendárny rok. Pre nevážený množstvový zber právnických osôb je navrhnutá sadzba 0,0361 eura za jeden liter komunálnych odpadov. Táto sadzba je vyššia v porovnaní s rokom 2023 o 0,0037 eura," povedala Rácová.



Pri takto nastavených sadzbách mesto Prešov zvýši rozpočet na odpady o približne 1.185.000 eur. Podľa Rácovej bude možné peniaze využiť len v súvislosti s odpadmi. Táto suma je potrebná na vykrytie výdavkov na zber, prepravu a likvidáciu odpadov v roku 2024.