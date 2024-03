Prešov ocenil najúspešnejších športovcov za rok 2023

Prešov 1. marca (TASR) - Mesto Prešov ocenilo najúspešnejších športovcov za rok 2023. Športovcom roka sa stal hádzanár Lukáš Urban z domáceho klubu Tatran Prešov. Do Siene slávy prešovského športu bol uvedený niekdajší hádzanár Tatranu Prešov Pavol Palša a in memoriam tam pribudol aj legendárny prešovský futbalista Gejza Šimanský. Galavečer sa uskutočnil vo štvrtok (29. 2.) v Parku kultúry a oddychu v Prešove. Ako TASR informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, oceňované boli kolektívy, jednotlivci, mládežnícke talenty, ale aj legendy, ktoré boli uvedené do siene slávy.



"Chcem poďakovať svojim spoluhráčom, pretože hádzaná je tímový šport a bez nich by som toto určite nedosiahol. Ocenenie vnímam aj ako určitú odmenu za celý rok trénovania a veľkého odriekania, ale zároveň je to určitým záväzkom a dobrou motiváciou na sebe ďalej pracovať," povedal najúspešnejší športovec mesta Prešov za rok 2023 Lukáš Urban.



Urban je odchovancom prešovského klubu. Ako 17-ročný sa dokázal svojimi výkonmi v dorasteneckom tíme prebojovať do seniorského A-mužstva. Bol mládežníckym reprezentantom Slovenska a v súčasnosti je stabilným členom seniorskej reprezentácie rodnej krajiny.



"Mesto Prešov všade poznajú ako mesto hudby. Máme veľkú spoločnú ambíciu, aby sa do povedomia nielen na Slovensku zapísalo ako mesto športu. Veľmi ma teší, že sme spolu s poslancami mesta odhlasovali návrh kandidatúry Prešova na Európske mesto športu pre rok 2025," povedal primátor Prešova František Oľha.



Cenu Objav roka získala na tohtoročnom Športovcovi roka taekwondistka Teresa Kručayová z klubu Taekwondo Gebeak Prešov. Na konte má zlato z Európskeho pohára v poľskom Lubline a na majstrovstvách sveta Taekwon - do ITF vo fínskom Tampere si spolu so zlatou medailou vybojovala aj juniorský titul majsterky sveta.



Do Siene slávy prešovského športu pribudli tento rok hneď dve mená. Tým prvým je niekdajší hádzanár Tatranu Prešov Pavol Palša, ktorý v mužstve odohral 15 rokov. Prínosom je aj jeho angažovanie sa v mládežníckej hádzanej. Palša je zároveň držiteľom Zlatej plakety za rozvoj hádzanej na Slovensku a nachádza sa aj v Sieni slávy slovenskej hádzanej.



Do prešovskej športovej siene slávy pribudol in memoriam aj futbalista Gejza Šimanský, ktorý po druhej svetovej vojne, vďaka svojej neobyčajnej rýchlosti a technickej zdatnosti, patril v Československu medzi najlepšie krídla.