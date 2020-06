Mesto Prešov opäť otvorilo všetky denné stacionáre

Prešov 3. júna (TASR) - Mesto Prešov v stredu opäť otvorilo všetky denné stacionáre. V ďalších týždňoch podľa jeho hovorcu Vladimíra Tomeka očakávajú aj povolenie návštev klientov v zariadeniach sociálnych služieb.



"Po otvorení brán základných a materských škôl prišli na rad aj všetky denné stacionáre v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Seniori tak môžu po desiatich týždňoch opäť tráviť voľný čas spoločne. Naďalej však platia prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia. Do denných stacionárov môžu prichádzať len osoby vo veku do 62 rokov. Všetci prijímatelia v stacionároch sú povinní mať na tvári rúško, pri vstupe si musia vydezinfikovať ruky a pracovníci im zároveň odmerajú teplotu," uviedol Tomek.



Ako ďalej povedal, pred vstupom do priestorov denného stacionára je taktiež potrebné predložiť vyhlásenie o tom, že neprejavujú príznaky akútneho ochorenia. Vyhlásenie je dostupné na webstránke mesta a tlačivo je k dispozícii aj vo všetkých denných stacionároch.



"Od stredy je v meste otvorených päť denných stacionárov. Pre seniorov do 62 rokov je to pozitívna správa, keďže mnohí z nich boli doteraz nútení tráviť väčšinu času osamote. Mesto bude zabezpečovať pravidelnú dezinfekciu priestorov, aby sa predišlo možnému šíreniu nákazy," dodal Tomek.