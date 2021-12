Pre osamelých seniorov pripraví Prešov štedrú večeru

Prešov 4. decembra (TASR) - Mesto Prešov v spolupráci so Slovenským Červeným krížom aj tieto Vianoce pripraví štedrú večeru pre osamelých seniorov. Doručí ju priamo k nim. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu (MsÚ) v Prešove Lenka Šitárová.



"Vianoce sú obdobím, keď k bohato prestretému štedrovečernému stolu zasadne celá rodina a spoločne strávi príjemné chvíle pri vianočnom stromčeku, pod ktorým si každý z jej členov nájde svoj darček. Takéto šťastie však nemá každý a mnohí ľudia, najmä seniori, oslavujú Štedrý večer osamelo. Je preto už niekoľkoročnou tradíciou, že Odbor služieb pre občanov MsÚ v Prešove pre túto skupinu osamelých seniorov organizuje štedrú večeru," uviedla Šitárová.



Ako povedala, pre hrozbu šírenia ochorenia COVID-19 sa tradičná štedrá večera seniorov za jedným stolom spoločne s vedením mesta, žiaľ, ani tento rok nemôže uskutočniť. Štedrú večeru im mesto, tak ako vlani, pripraví v spolupráci so Slovenským červeným krížom - Územným spolkom Prešov a doručí ju priamo do ich príbytkov vrátane sladkého prekvapenia.



"Seniori, ktorí žijú sami a majú záujem o túto štedrú večeru, sa môžu nahlásiť do 17. decembra telefonicky na číslach 051/3100 553 alebo 051/3100 554 na Referáte starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov MsÚ Prešov, prípadne e-mailom na daniel.milenovsky@presov.sk alebo katarina.kvokackova@presov.sk," priblížila Šitárová.



Uvedené kontakty môžu podľa nej využiť i ľudia, ktorí poznajú vo svojom okolí osamelo žijúceho seniora a chceli by ho potešiť.



Mesto Prešov oslovilo aj jednotlivé organizácie pôsobiace na území mesta, aby seniorov informovali o tejto možnosti.